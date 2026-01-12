張延廷／防止夜航險情 加強戰機維保

空軍花蓮基地六七○○號Ｆ–16Ｖ單座機夜航墜海，新聞連日報導並深入探討可能原因，焦點集中在「空間迷向」和「防撞系統」這兩個關鍵詞彙。作為空軍現役唯一多功能戰鬥機種，有必要從前述兩個航太醫學和科技專業名詞之中找出癥結和關連性，以期分析飛行安全的本質。

「空間迷向」是屬於航空生理現象的研究範疇，從字面意義可了解為飛行員在目視狀態中「找不到東方」，其意指在天氣狀態不良和能見度較差的夜間，更可能造成飛行員的官能錯覺，導致在立體空間環境中定向失能，尤其高速飛行的可變因素眾多，影響飛行安全的狀況均環環相扣；飛行員只是其中一項，就算按照規定期程接受航空生理訓練，也只能從平常的基礎增加飛行員防範錯覺的耐力。因此，歐美各國空軍Ｆ–16機隊陸續加裝「防撞地系統」早就是共識。

從空軍發布的通信紀錄可以明白，辛員在夜航當時意識清晰、處置明快，惟飛機仍以大角度高速俯衝，表示機載的任務電腦模組（ＭＭＣ）已產生不可預期之問題，倘若如此，空軍就不能僅單以例行性的「天安特檢」當成預防重點，反而須對全機隊所有ＭＭＣ核心裝置進行全面細密檢整，同時嚴肅要求美國須針對亟待更新的零附件及時處置與撥補，唯有如此，才能預防未來F–16 Block 70新購機隊重蹈覆轍。

另外，讓外界討論紛紜者，在於Ｆ–16Ｖ何不比照Ｆ–5Ｅ換裝英國製「馬丁貝克」彈射座椅提高安全度。事實上，每一型飛機都有各自性能，也就有不同的航空生理問題，並非換裝彈射座椅那麼單純，反觀美國也在研發原本Ｆ–16系列使用的ＡＣＥＳ II型其下一代改良型座椅，如此便能了解「彈射椅」實際屬於戰鬥機座艙逃生系統的一個單元，並非簡單「模組化更換」可以衡量者。但冬季防寒飛行連身服確屬早該配備的個人裝備，如飛行頭盔和供氧設備，按美軍歷來標準都屬量身訂製的標準飛行裝束；台灣四面環海，夜航訓練又不可或缺，在經歷幾次相似飛安事件後，國防部應即刻要求美國原廠盡速運交，以期杜絕潛在風險。

仔細觀察美國的軍備研發均以操作的高安全係數為首要考量，Ｆ–16系列問世的半世紀以來，從第二代「先進概念彈射椅」（ＡＣＥＳ II），再到現階段「下一代彈射椅」（ＮＧＥＳ），同樣是美國原廠長年蒐集各使用國經驗累積的成果，這一點不容質疑美國軍備工程的實事求是特性。

就事論事，F–16 Block 20在一九九○年代初本就是美國「通用動力」原廠專為台海局部防空作戰所拼湊的特殊構型，算是從Ａ型跨越到Ｃ型的過渡型號，相對限制了對地精準武器彈藥的酬載能力，但在台灣長年的潛力裝掛運用後，機身結構和起落架亦不時呈現「不堪負荷」的樣態，其定時檢修項目也與美國空軍不同。至於「防撞地系統」的正確名稱為「飛行員自動化姿態恢復系統」（ＰＡＲＳ），在一九九○年代後半期起就已是美國和北約各國空軍Ｆ–16機隊的內建裝置。

值得注意的是，北約的比利時、荷蘭、丹麥、挪威、葡萄牙的Ｆ–16係數仍為Ａ／Ｂ型的中壽期升級型機隊，構型比我國所使用的Block 20更陳舊，卻在北約高密度的輪訓期程中都加裝了防墜地的ＰＡＲＳ整合於操縱系統內，其後勤五級廠與美國原廠合作的電子套件，及升級工程能量頗值我方借鏡。（作者為清大教授、空軍前中將副司令）