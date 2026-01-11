廖元豪／修「兩國」條例體現賴政府之矛盾

最近有個政治鬧劇：民進黨立委林宜瑾提案修改兩岸關係條例，要將「台灣地區與大陸地區人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，稱這是要確立「兩國領土」。除法律名稱外，她刪除兩岸關係條例中「國家統一前」以及有關「地區」的各條規定，可是，才三天，本案就煙消雲散。

林宜瑾提案與撤回，對照賴政府不斷強調「兩國」出現的諸多矛盾，就可看出民進黨國家論述的進退失據。以林宜瑾提案來說，如真要說「兩國」，那為什麼是「中華人民共和國」與「台灣」並列，而不是與「中華民國」並列？照她的提案，對岸是「國」，但「台灣」呢？就算刪除「地區」名稱，但不提中華民國，台灣國又還沒成立，難道兩岸關係變成「一國一地區」的古怪定位嗎？我們從堂堂正正的國家，變成什麼呢？

其次，照林宜瑾的邏輯，須用修法把兩岸關係改成兩國關係，那就表示修法前的「現行法」的確不是兩國關係囉？否則何須修法？既然現行法律在修改前並未把兩岸定位為兩國，那賴總統口口聲聲「中華人民共和國與中華民國」，內政部與陸委會硬說大陸配偶有「外國國籍」又是怎麼回事？林宜瑾與連署委員們是在打臉賴總統與卓內閣嗎？

再看看其他民進黨人的反應。陸委會表示，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，相關修正須獲社會多數共識。鍾佳濱也指兩岸條例的「自由地區」與「大陸地區」用詞，係來自憲法增修條文第十一條，若要修改仍回到母法。這不也是在說「兩國論」違反憲法定位嗎？

其實不止是林宜瑾提案，行政院自己準備要提出的法律案都一樣確認了「現行憲法」並不是「兩國」。在行政院通過的「國家安全法修正條文」中，第二條、第四條都還是將「外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力」這六個名詞並列，這不就顯示「大陸地區」並不是「外國」，也不是「境外敵對勢力」？所以「外國」與「大陸地區」的區分，絕非同義詞贅語重複，而是有真實法律意義的：「大陸地區」並不是「外國」！

可見，民進黨雖滿口「兩國」，但依然不敢真正跳出憲法與法律所設定的「中華民國包含自由地區與大陸地區」框架。既然尚未修法、修憲成功，就該認份地依照現行法律解釋兩岸關係。偏偏從總統以下，一直紊亂地講著相互矛盾的國家定位，隨心所欲，選擇歷史與概念胡亂定義。

例如賴總統在前年國慶晚會，公開表示「中華民國就要過一一三歲生日，所以七十五歲的中華人民共和國絕對不是我國國民的祖國」；這雖明顯站在「兩國」立場，但至少承認中華民國乃是一九一二年建立，一直延續至今。既然如此，那民進黨又怎能歌頌「台灣地位未定論」，更怎能說「沒有什麼台灣光復節」？如果不是對日抗戰勝利，台灣「光復」回歸中華民國，那「中華民國一一三年」是哪來的？

不肯接受「法定」的國家定位，卻又擺脫不了。此等前言不對後語，自打嘴巴，說實在也挺可悲。只是明知大陸地區不是外國，卻仍能硬拗剝奪陸配的服公職權。原來兩國論不能對抗對岸，無法改變法律，卻能欺負奉公守法的新住民。這豈不像是那個被人霸凌卻只能欺負小尼姑的阿Ｑ？這樣的嘴炮兩國論，到底有何意義？（作者為國立政治大學法律學系副教授）