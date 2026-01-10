周行一／政府推動老人理財規畫刻不容緩

貧富差距擴大、壽命延長、民眾對健保、公教與勞工退休基金破產的憂慮，造成近年的熱門投資理財議題之一是如何準備退休金。其實隨著老年化問題日益嚴重，已退休民眾的理財規畫問題可能更需要受到關注。

老人面臨的理財問題與年輕人大相逕庭，年輕人的重點在累積資產，老人重在分配，希望生前有足夠的錢可以運用，過世時留一些財產給子孫，要達到這個目的需要經由人生理財規畫決定平日的生活水準以及生前需要預留的理財目標，例如醫療基金、長照準備、遺贈等。

長壽是弔詭的現象，長者喜歡益壽延年，但活太久可能財務無以為繼。老人因為已無謀生能力，僅能靠退休前累積的資產與退休後的退休金生活，壽命延長不僅導致支出增加，也有疾病與長照的問題，個人的退休財富準備不足與政府財政日益困窘將讓老人暴露在極高的財務風險中。

老人需要政府幫助的時候很可能大失所望。台灣已連續廿四個月人口負成長，去年六十五歲以上的人數已大約占總人口的百分之廿，政府的老人相關支出約占社福支出的百分之五十，財政負擔日益嚴重；而因為少子化，工作人口快速減少，我們已漸漸邁入政府財務無法永續的未來，政府雖然已投入資源到長照領域，但是將來無以為繼是可預期的。

隨著長壽，老人失去做財務決策的能力也會增加，例如失智以後的狀態。日本預估二○四○年以前六十五歲以上的民眾會有百分之廿失智，台灣也將不遑多讓。老人失智之後無法為自己的日常生活打理支出，擁有的財富等於是「凍結資產」，完全無法被運用。

許多老人的財務資源豐富，遠多於年輕人，例如日本有失智現象的老人擁有兩兆美元的流動性資產，八十歲以上老人有百分之七十五的退休金帳戶是靜止的，這些資金如果能夠在社會上流動，將有助於經濟成長與政府稅收，非常有助於老人失智以後的照顧。

如果老人在尚未失智前就已做適當的財務安排，失智後的生活水準與照顧會比沒有事前規畫好得多。理財規畫是一個很好的機制，幫助老人與後代溝通，達到財務安排的共識。經由理財規畫專家的協助，老人與後代一起規畫老人萬一失智前後的生活水準，以及所需的醫療與長照準備金，同時做好遺贈規畫，萬一長者失去決策能力，後代可以代為照顧生活。這個過程可能牽涉信託、稅務與資產管理事項，所以金融機構的參與是必然的。

但是為確保金融保險機構從業人員的自利誘因不會損害老人的利益，政府需要訓練足夠數目的理財規畫專家，代表政府幫助老人與後代做獨立於私利考量的客觀理財規畫，在制度設計上，理財規畫專家的所得不應來自於金融商品或服務的銷售，而是由老人支付獨立客觀的理財規畫諮詢費用，但由政府補助無法負擔理財規畫費用的弱勢長者。

雖然文化上華人不願意討論生病或後事，政府絕對需要開始提倡世代間一起做理財規畫，幫助老人得到好的預防性財務安排，同時促進老人的財富在社會上流動，造福全體國民。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）