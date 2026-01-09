薛承泰／放大格局 解構年改

傳統社會人們的財富通常來自於工作、繼承、掠奪；自資本主義橫空出世，除了傳統的所得方式，還出現了不動產交易、股匯市、以及當前流行的詐騙等。妙的是，這些新型所得，往往成為現代人快速致富的通道，也是貧富不均擴大的主因。

縮減貧富不均一直是為政者施政主軸之一，可是近年來不但沒縮減卻有擴大之勢。君不見，都市房價與租金處於高位，生活日常物價令人吃不消；雖然股市持續飆高，可是受雇者薪資相較於人均所得相當的國家，我國仍是偏低許多！然而，過去幾年把焦點放在公教退休金的改革，令人困惑的是，因公教領的比勞工多而造成不均？還是，只要少領一些，雇主就會幫年輕人加薪？

退休金可以算是工作所得的延伸，基本原則就是視年資多寡以及工作時所繳的保費，繳的多（少）退休時就領得多（少）。各行業有其專屬法規並具有強制性，沒工作的也有國保，建立一個所謂的「全民社會安全網」，政府常以此來說明國家的進步！

看似完美的安全網，如果在人們退休時採一次領完退休金，就沒有不公平的問題，也不該有基金倒閉的疑慮。那麼政府為何自找麻煩，採用了按月領取的年金制，之後才發現安全網並不安全？

回顧二次戰後許多國家跟進採年金制度，其實是要人民來「共體時艱」的！首先，戰後國家重建需要錢，又面臨大量的軍人退伍，若退休金一次領取，許多政府根本拿不出來！採分期付款（即年金制）即可舒緩政府的財政壓力。

其次，戰後的二、三十年人口快速成長，工作繳費人口增多，於是年金水庫不斷上升，政府善用這龐大的基金，國家不僅快速復甦帶來經濟榮景，還積極發展教育從事各種建設，提升人民的生活水平。再者，在那個年代人們的平均壽命在六、七十歲左右，按月領取到終老，能領十年就很不錯了！最後，許多政府宣稱退休金一次領完，若不懂得理財，或會被人訛詐，或被子女挪用，晚年會很淒慘，還是讓政府「每月照顧」到終老，才算是安全有保障。

可是好景不常，進入一九九○年代後，許多工業國家生育率下滑工作人口減少，而平均壽命延長年金人口增加，導致基金水庫的進水量減少而出水量增加；當進水量少於出水量即產生赤字，如果水庫的水沒了，就是破產！若政府不願依法撥補，就必須進行年改，難聽一點說，就是「過河拆橋」，這當然會激起反對聲浪。

台灣相較於歐洲國家，人口變遷速度尤快，戰後平均壽命從不到六十歲增至八十歲，生育率從每位育齡婦女平均生七人降至○點八人。如今壽命超越ＯＥＣＤ國家的平均，生育率卻只有他們的六成。理論上所有年金制基金遲早都會產生赤字走向破產！

幸好政府在一九九五年切斷軍公教優存（十八趴），二○○五年增加個人帳戶制的「勞退」，二○一四年修改「老農」的資格，這些都算是「年改」，雖曾掀起波瀾，畢竟合理解決了部分問題。至於蔡政府對於新進公教改採個人帳戶制是一項真改革，卻放任最大危機的勞保繼續惡化，使得賴政府更為棘手！由於醫療科技日新月異，在和平的環境下，新世代會活的更久，政府應以廣大勞工為基礎，思考年金制的變革才對！（作者為台大退休教授）