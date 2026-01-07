洪蘭／「勤精進」防阿茲海默症

我從來沒想過，古詩《長歌行》的「百川東到海，何時復西歸，少壯不努力，老大徒傷悲」會跟阿茲海默症有關係。原來它說的就是神經學上的「認知儲備」：小時候，多學一點新東西就像是在大腦的書架上多放一本書，每天學新的，書架上的書就愈來愈多，即使丟了幾本，也不至捉襟見肘，使大腦無法正常運作。

研究發現老鼠大腦海馬迴的新細胞在出生後一到兩周內，如果沒有學新的東西，大部分在幾個禮拜後會死亡。而且不但要學新的，還要努力去學，等學會後這些細胞才能活下來；如果只是被動的接受訓練或重複做已經會的動作（如打毛衣）沒有用，不能阻止它們的死亡。目前的研究有發現學新語言和樂器可以達到這個效果。

研究發現雙語者在使用一個語言時，大腦中另一個語言也同時會被活化，這時掌控注意力和抑制功能的背側前額葉皮質（ＤＬＰＦＣ）會大大的活化以確保不說錯話。這個神經迴路的活化就強化了注意力和控制的機制，從而增強了大腦各區域的連接，使神經迴路的臨界點變低；臨界點低時，便容易觸類旁通。所以一般來說，雙語者比較機智也比較急智。

當雙語者在兩個語言間切換時，會啟動大腦控制認知功能的地區，尤其是執行功能的左下額葉迴（Ｌ—ＩＦＧ），所以擁有多種語言，不但能加強執行功能，還增強了其他的認知功能。

實驗發現在吵雜環境中，雙語者腦幹神經元活化的比較多，聽的比較清楚。多語言者左大腦下頂葉（Ｌ—ＩＴＧ）的灰質和白質都比較多。這個益處在七個月大嬰兒的大腦中就可以看到。所以多學一種語言不但改變大腦神經元處理訊息的方式，也改變大腦結構，使他們學第三語言的速度比較快且輕鬆。

至於學樂器，研究者給一百卅二名沒有任何音樂訓練，也沒有重聽的六十二到七十八歲老人六個月的音樂訓練：一組每周五天，每天卅分鐘的鋼琴課；另一組同樣時間，但聽音樂，學樂理。六個月後，掃描他們的大腦並測試他們的認知功能。結果發現兩組在大腦的感覺運動皮質區和聽覺皮質處理的速度有加快；在情意區塊，記憶、語言、執行功能和抽象思考各方面都有進步。又因音樂跟情緒有關，聽到喜歡的音樂，大腦會分泌多巴胺出來，使人心情愉快放鬆，有益健康。他們下結論說學音樂雖不能逆轉大腦的老化，但可以調節心情並延緩老化的速度。

不過兩組之間還是有差別：鋼琴組右邊的主要聽覺皮質區在六個月的訓練後沒有變小，表示神經細胞的數量沒有減少；但音樂組的變少了。同時因為彈奏需要複雜的感覺運動皮質區的運作，如手指運動、眼手的協調、聽覺的回饋，這使右邊的聽覺皮質區必須更強烈的活化；而音樂組只動用到聽覺皮質，所以在大腦的活化上有差別。

三千年前，商朝古人在「盤銘」上就告誡：苟日新，日日新，又日新。要防止阿茲海默症，必須做到普賢菩薩「勤精進」的偈語，才能增進記憶力、注意力和執行功能，才能有尊嚴的老去。（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）