陳力俊／紓解AI衝擊就業的百分之一方案

ＡＩ威脅人類就業，已進入不容忽視階段。可汗學院的首席執行官可汗（Sal Khan）最近在美國矽谷，看到無人駕駛的Waymo汽車在車流中穿梭。他也了解菲律賓一家大型呼叫中心部署了ＡＩ客服，取代了八成的員工；成千上萬的工人依靠這些工作來維持生計，支付房租和醫療費用，但這些工作一夕之間就消失了。更糟的是，未來幾年這種情況可能會席捲整個菲律賓呼叫中心產業，而該產業直接貢獻了菲律賓國內生產總值近一成。

他投書紐約時報指出，ＡＩ將會以許多人尚未意識到的規模取代部分勞動力。不到十年時間，自動駕駛汽車可能快速取代人類駕駛，司機卻是美國男性就業人數最多的職業之一；一旦自動駕駛汽車主導了叫車市場，送貨路線和長途貨運也將緊隨其後。未來幾年ＡＩ和機器人技術，很可能大幅減少倉儲和軟體工程等各種職業所需的人力。

下一波由自動化驅動的經濟衝擊，將嚴重導致民眾的沮喪和分裂，這是ＡＩ時代最危險卻最常被低估的斷層。他建議，所有受益於自動化技術的公司，也就是大多數美國公司，都應拿出百分之一的利潤來幫助那些失業人口重新接受培訓，展現人工智慧時代領導力的典範。

這並非慈善之舉，卻符合這些公司的最大利益。如果大眾看到企業利潤飆升，民眾生計卻日漸消亡，必然會引發強烈反彈。幫助工人重新培訓，公眾從中獲得的益處巨大；如果ＡＩ導致大量勞動力失業，企業本身也會遭受損失，因為新失業者將無法負擔他們的產品和服務。

利潤的百分之一只是微不足道的誤差，卻可能改變數百萬因ＡＩ而失業者的命運。目前，全球約有十幾家年利潤總額超過一兆美元的大公司，拿出其中百分之一，就能設立一個每年一百億美元的基金，打造一個功能強大的集中式技能培訓平台，惠及數千萬人。其亮點不是道德訴求而是「風險管理」。這已足以打造一個全球等級的技能基礎建設，而非零碎補助。

ＡＩ帶來的威脅不僅在於就業危機，也為教育帶來了挑戰。尚未建立起相應的體系幫助人們持續學習。

為了應對這些挑戰，無需讓數百萬人重返大學，但需要創造靈活而自由的就業途徑。另一方面，「一趴方案」儘管提案合理，卻仍存在結構性限制；第一是誰來強制？其次是再訓練不等於再就業；第三是國際不對稱問題。菲律賓的例子已揭示，ＡＩ衝擊最先摧毀的往往是「全球南方」的中產人口，且「一趴基金」的治理、分配與跨國責任，均不易釐清。

這篇專文的價值，不在於它提供了完整解方，而在於它成功地把ＡＩ就業危機從抽象的未來拉回到企業、教育與治理的現實選項。它最重要的一句潛台詞是：ＡＩ不會自動帶來社會進步，若沒有良善的制度設計，它只會加速不平等；ＡＩ的紅利須制度化地回饋給被替代的人，而不能只停留在技術與市場的樂觀之中。若未來十年我們真的迎來一場ＡＩ就業地震，那麼這樣的提案，至少比什麼都不做更負責任。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）