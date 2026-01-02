陳冲／豪廁與貧富差距

十多年前，以錢母知名的南投紫南宮，附設個七星級廁所，美輪美奐，搭配意象設計與古典音樂，吸引不少觀光客，造訪者甚至以瞻仰廁所為主要目的，引人側目，而陸客到此一遊者，都羨慕不已。

風水輪流轉，二○二二年九月南京德基廣場啟用，豪華浮誇的四間主題廁所（森林風、夜店風、杜拜奢華風等），立成焦點，二期完工後，三樓廁所更因一度設有門禁，只開放給黑卡會員使用，名噪一時，甚至引發身分貴賤、代刷入內等爭議。依經濟學人雜誌統計，德基廣場二○二四年營收二五○億人民幣，不僅是中國最高，而且已躍居全球第一的賣場，這與豪廁有無關聯？不得而知，但卻引發物議，因黑卡有年消費廿萬的門檻，而大陸中位數薪資卻不足四萬人民幣，換句民粹的話，全中國半數以上的人，居然無緣上豪廁，扯上階級議題，難怪門禁的規定，不到一個月，即戛然而止。上廁所小事，在販售中外名牌的賣場上奢華廁所，就會上綱到貧富階級，顯然貼上豪廁、名牌的標籤，就不容易冷眼論事。

十二年前，以「二十一世紀資本論」一書馳名的皮凱迪，專研各地貧富不均的現象，創建ＷＩＬ（世界不平等實驗室World Inequality Lab），日前在二○二五年十二月依據資料庫內四十國數據，發表「二○二六年世界不平等報告」，一如預期，綜合各項因素，美國似乎最為不均，最富有的百分之十掌握百分之七十的財富，而最富有的百分之一竟擁有百分之卅五。但令人意外的，首次列入評比的台灣，竟然以百分之六十一及百分之卅，位居第二領先群（媒體僅用數字排序稱第十二名），如果從「收入面」觀察，前百分之十所得占總收入比例更達百分之四十八，而底層百分之五十占比則為百分之十二，惡化程度已達世界第一的領先群。此一資料庫數據是否可信？固然可以各說各話，但絕不容樂觀以待。

至於擁有最奢豪廁的對岸，在ＷＩＬ報告中，當然不會好看，除收入分配比為百分之四十三、百分之十四已不亞於美國外，最富有百分之十更擁有整體財富的百分之六十八（至於百分之一則擁有百分之卅財富），想到「不患寡而患不均」的古訓，以及二○○五年兩岸三經論壇間，本人所提貧富不均終將是彼岸最大社會隱憂，當政者近來的緊縮措施，實其來有自，否則勢將成為對社會主義的諷刺。

其實依照行政院主計總處的國富統計，全台家庭平均資產高達一八八九萬元，但家庭財富差距，在卅年間竟由十六點八倍擴大至六十六點九倍，前百分之廿家庭財富固續創新高，後百分之廿的財富卻不增反減（七十八到七十七萬），即早已顯示端倪。兩個月前（二○二五年十一月）行政院公布受雇人員薪資中位數（Median）時，本基金會曾發表專欄，指出國內平均薪資七十三點二萬元，而中位數薪資卻只有五十四點六萬，在薪資面就有極明顯的貧富差距，長期而言必將反映在財富的累積。如今看到ＷＩＬ報告，首次將台灣列入評比，卻不見逢外即喜的總統府有一回應說法，是不關心？還是不知如何回應？

由豪廁的社會現象，其實可以見微知著，以客戶的消費實績，區分卡片顏色，不會引發爭議；但以高額消費作為生理需求（如廁）的階級標準，是否過於唯物而對社會情感有些麻木？

當前社會，面對統計數字，往往沒有感覺。千呼萬喚，好不容易推出薪資中位數的統計，卻沒有進一步的分析，更無能推算出社會結構的變化，進而提出解決問題的方案，恐怕就不配做政策的領導者。

我說的是川普，如果有人要對號入座，顯示還有反省偵錯能力，也值得鼓勵！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）