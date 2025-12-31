李清志／獨立咖啡店的魅力

雖然對岸的連鎖咖啡店來勢洶洶，但台灣的獨立咖啡館還是毫不畏懼，如雨後春筍般冒出來，幾乎每個月都有新咖啡館開幕。

以中山商圈為例，新建豪宅林立，但周邊仍散落著一些老舊的小房子；其中一間斜屋頂平房，改裝成簡單的小咖啡館，在高樓大廈間顯得可愛動人！小巧簡潔的空間，試營運時就吸引許多觀光客前來，幾乎有一半都是外國人，可見大都市裡的獨立咖啡館還是充滿著獨特魅力，這是低價連鎖咖啡店無法比擬的。

獨立咖啡店有連鎖咖啡店沒有的魅力，最重要的就是店家的個性化特色。獨立咖啡店通常是店主人經營主持，本身正是咖啡店的靈魂所在。一間獨立咖啡館通常反映咖啡館主人的特性與品味愛好，所以每一家獨立咖啡店都有其獨特的個性，這是很難模仿出來的。

例如台北知名的KIOSK咖啡館，就是一家獨立咖啡店。整家店只有老闆一人，沒有雇員或工讀生；店裡除了咖啡，也沒有販賣任何甜點與餐食，非常純粹簡單，卻深受咖啡愛好者喜愛。每天一開張很快就客滿，假日時客人甚至坐到門口外面喝咖啡。

這間店受歡迎的原因不只是咖啡好喝，而是整家店就是老闆個人特色的具體呈現。曾在英國留學讀設計的老闆Phil，有一種設計人的堅持與潔癖，因此咖啡店簡潔明亮，廁所也維持高水準的清潔度，店內音樂也是前衛又時髦。雖然老闆有某種堅持與脾氣，卻不減顧客對這家店的喜愛。

連鎖咖啡店因大量複製，就像是複製人大軍一般，沒有靈魂。因為連鎖店的主人並不在店裡，連鎖店的員工只是雇員或工讀生，他們通常不了解店家開店的初衷。也因為只是雇工，所以缺乏對咖啡的熱情與知識，常讓人感覺冷漠。

獨立咖啡館通常規模不大，隱身在大街小巷裡，建築空間小巧精緻，甚至常由老房子改造而成，因此帶給人們一種莫名的親切感。台北有一家「弄宅」咖啡，咖啡館由一對年輕夫婦經營，他們將這間破舊、無人注意的老房子，改造成非常溫馨且人性化的咖啡館。

「弄宅」咖啡館雖身居陋巷且規矩多，入內要脫鞋、不可喧囂聊天；小巧溫馨的空間卻讓人有一種「大隱隱於市」的祕境氛圍，也因此吸引很多客人前來，其中不乏在台居留的外國人與外國觀光客。觀光客來台旅行，不會喜歡去沒有特色的連鎖咖啡店，反而喜歡到這種祕境老屋咖啡館；在這樣的咖啡店裡，才能夠真正感受到台北城市的魅力。

對岸連鎖咖啡店的優勢是財力雄厚，且咖啡售價低廉；但人們去咖啡店不只為了便宜的咖啡，如果要喝便宜的咖啡，多的是便利商店。低價的連鎖咖啡店可能會吸引學生族群去點飲料和看書，於我而言卻一點吸引力也沒有。

人們去咖啡館，主要是去體會所謂的「咖啡時光」，也就是在喝一杯咖啡的時間裡，可以暫時逃離工作煩擾、逃離家庭的壓力，在「第三場所」享受片刻的安靜與紓壓。獨立咖啡館提供了不同特色的咖啡場所，滿足了不同種類市民的需求，這些都是低價連鎖咖啡館無法給予的。

台灣的獨立咖啡店確實魅力無窮，而且走的是精品咖啡路線，並不畏懼低價連鎖咖啡店的挑戰。雖然對岸連鎖咖啡店來勢洶洶，我卻不認為它能對台灣咖啡市場帶來太大的衝擊。