辛翠玲／核心五國？川普2.0世界觀三部曲

近期華府盛傳所謂「核心五國」（Core 5）論，指美國在隱藏版的國安戰略報告中，有意與中國、俄羅斯、日本與印度等國，共組一非正式但具實質影響力的強權協調圈，並以此取代Ｇ７。儘管白宮否認有此版本，相關討論仍持續發酵。事實上無論文件真偽，歷經過去一年，各界的確需務實思考：川普2.0的「大交易政治」究竟只是第一任期抗中戰略的延續強化，還是更深層的國際秩序重整？

探討此問題，必須重新釐清川普政權的世界觀。川普2.0並非即興決策，而有其高度一致的內在邏輯：在地緣政治層次上，是強權分區思維再現的「新雅爾達模式」；在結構理論層次上，則是美國明確否決霸權角色、鬆動制度責任、加速成形的「後霸權秩序」；而在實務政策層次，關稅與經貿戰略則為其最便利的權力工具。

就地緣政治層次論之，從年初回歸白宮起，川普2.0即屢有強烈「雅爾達」思維的表述。雅爾達模式非透過制度建構可長可久的國際秩序，而是回到強權之間直接協調、交換利益與畫分勢力範圍。無論是對烏克蘭問題的處理方式、對歐洲安全責任的重新界定，或是多次釋放與中俄領導人進行高層交易的訊號，都顯示川普政府傾向將「和平」理解為強權之間達成協議的結果，而非建立在國際規範或中小國安全之上。在此邏輯下，穩定不再來自規則，而是強權競合、動態平衡的結果。

在結構理論層次，川普2.0拒絕承擔霸權角色，加速推動後霸權秩序的成形。然而美國雖不再自我定位為全球秩序的主要維護者，絕非轉向孤立、退出國際舞台，而是改以更具選擇性、成本意識、交易導向的方式，遙控管理並鞏固其勢力範圍。低成本、高槓桿，衝突與合作並存是後霸權時代的特徵。

在實務政策層次，關稅與經貿戰略是其最具體、便宜、也最有爭議的做法。關稅不再只是貿易調節工具，而是結合投資獲利、供應鏈重組、政治目的的複合型戰略。不過這種高度不對等的交易模式，短期內或可為美國換取利益，卻也促使其他國家需重新評估對單一霸權的依賴風險，加速多極、多元結構的形成。

綜合觀之，川普第二任期的種種作為，實質上已展現出高度接近「核心五國」的互動邏輯。無論是淡化傳統同盟的制度角色、強調與少數大國的直接對話，抑或以關稅與交易作為調整權力關係的主要工具，皆顯示川普政府傾向以人口規模、實力與區域影響力為依據，來界定誰能坐上談判桌。即便白宮否認有「核心五國」的主張，其強權協調、分區治理與去制度化等要點，卻符合川普2.0所為。

對台灣來說，真正的挑戰不在於是否認同或反對川普，而在於是否仍以過往的認知假設，來理解一個結構輪廓已然浮現的新世界。對美國而言，此新局中的台灣絕對是一張好牌，既可藉此取得源源不絕的資金與技術、還可用以戍守第一島鏈，更可藉此對中國喊價交易。重點是，當台灣對美國的交易邊際效應逐漸遞減時，台灣有何準備？當國際秩序從制度治理轉向強權交易，從同盟政治轉向利益計算，最大的風險，往往不是變動本身，而是對變動的理解與判讀。肩負全民安危與百姓生計重任的權力者，豈可不慎？（作者為中山大學政治經濟學系教授）