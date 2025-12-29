葉銀華／台灣發電能源結構應朝向多元化

台灣的發電能源結構應該避免陷入進退失據的窘境，亦即不要有「核能要退、退得有疑慮，再生能源要進、卻進得緩慢」的情況。核能退的疑慮在於，核能是穩定供電的低碳能源；再生能源進得緩慢，主要是占供電比率增加不如預期。

二○二二年，當時政府在非核供電前提下，制定原本在今年底再生能源發電比重達到二成的目標，同時逐步以燃氣取代燃煤之發電，卻馬上遭到天然氣價格上漲的襲擊，產生的鉅額虧損需要政府不斷增資，之後還是得提高電價來支撐。另外，上述政策也未考量經濟成長與ＡＩ相關產業用電需求，很快地將二成再生能源目標的達成時間延緩到二○二六年十月。因此，二○二二年發電能源結構的規畫是先射箭再畫靶，屬比較直線式的想法，只要有不利因素產生，即讓政策陷入無迴旋空間，而再生能源發展引起的涉貪情事更加重問題嚴重性。

以近三年的發電能源結構來分析，今年十月火力發電（燃氣、煤、石油）占八成七二、再生能源占一成一七、核能為零；而二○二二年十月火力發電占八成、再生能源占百分之九點八、核能為百分之九。亦即，核能發電由百分之九降低到零，但再生能源發電僅增加不到百分之二，因此只能增加火力發電。即使政府已延緩達成再生能源發電占比二成目標的時間，但相對今年十月的情形，令人憂慮達成的可能性。

因此，政府目前最重要的工作在重建一個兼顧供電穩定、安全、成本考量的能源組合，而能源結構多元性是指導原則；雖說發展再生能源是必要方向，但避免過度依賴某種能源更是重點。以曾發生福島核災的日本為例，隨著ＡＩ和半導體業發展，電力需求增加，去年底修訂之二○四○年目標為再生能源四成至五成、核能二成、火力發電三成至四成。日昨經濟部核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠具有再運轉可行性，台電將啟動自我安全檢查，並將於明年三月向核安會提出再運轉計畫。

由於台灣地理條件有限、能源進口依賴度高，加上產業用電需求持續增加，能源轉型不能依賴單一技術，而須透過多種能源的互補性提升系統韌性。再生能源是長期方向，但在技術與天候限制下，仍需其他穩定電源共同支撐，才能確保供電可靠度。在整體結構中，不同能源應扮演不同功能。核能具有高容量因子與低碳排特性，是基載電力的潛在選項；其角色定位需在安全性、社會接受度與政策方向之下作出明確決定。

而太陽能具備建置快速與分散式部署的優勢，但受日照變化影響，需搭配電網與儲能系統才能穩定輸出。風電尤其是海上風電，能提供較大規模的再生能源量，其發展取決於長期政策一致性與投資環境可預測性。至於儲能，則是調節再生能源波動與提高電力系統彈性的關鍵基礎設施，未來更需透過市場化制度讓其具備可持續的商業模式。

整體而言，政府應思考能源結構多元化。能源結構不在於預先設定「擁護或排斥某種能源」，而在於如何建立具韌性的系統化規畫與穩定制度，使各項能源能在其適合位置發揮功能。只有在明確政策方向、健全治理能力與完善市場機制的基礎上，能源轉型才能在供電穩定、成本控管與減碳目標之間取得平衡。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）