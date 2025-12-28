陳力俊／氣候變遷不是騙局

第卅屆聯合國氣候變化大會 （ＣＯＰ），今年在巴西貝倫舉行。由於美國政府首次沒有派代表與會，美國人均排碳量卻高居世界第一，且川普總統鼓勵開採化石燃料，讓ＣＯＰ以限制大氣中溫室氣體增加為方法，對抗「人類對氣候系統的危險干預」 之努力，蒙上一層陰影。

川普自二○一六年選戰以來，便反覆宣稱氣候變遷是「騙局」，雖與一般認知有極大差異，由於美國是世界第一強國，領導人又言之鑿鑿，所謂「曾子殺人三人成虎」，有澄清的必要。

首先，川普之所以否認氣候變遷，關鍵在於他將氣候政策視為一種「經濟枷鎖」。在他眼中，減碳、排放標準、補貼再生能源這些措施，其本質都是提高企業成本、削弱美國產業競爭力。其次，川普的氣候否定論與美國政治文化密不可分；共和黨基層選民中，一直存在著強烈的反菁英、反官僚情緒，對學界、媒體、政府部門的專業論述普遍不信任。川普多次以「外面這麼冷，全球暖化在哪裡？」來嘲諷科學界，正是利用了這種心理落差。

第三，川普的敘事中，氣候政策不是差異性的政策選擇，而是一場騙局：政府以減碳為名擴權、學術機構以研究經費誇大危機、媒體以極端天氣渲染恐慌、左派政客藉綠能政策拉攏支持者。故而，他只需要讓選民「不相信那些說暖化存在的人」。

第四，川普的氣候否定論也具有明確的地緣政治目的。他一直認為若美國積極減碳，將讓中國在全球競爭中占便宜；因此他把氣候政策視為削弱美國的國際工具，氣候政策不是科學問題，而是權力問題、國力問題，更是美國能否維持全球主導權的問題。

另一方面，人類面對氣候變遷挑戰是「板上釘釘」的事實；當前全球各大權威機構的評估皆清楚指出，地球正在以史無前例的速度變暖，而主要驅動力量是人類排放的溫室氣體。

首先，全球變暖的觀測數據明確且一致。自工業革命以來，全球平均氣溫已上升約攝氏一點一度，過去十年更是人類有紀錄以來最熱的十年，而海洋熱含量已連續卅年創新高。其次，極地冰雪快速融化，促使全球海平面已上升約廿公分，且速度仍在加快。目前大氣中的二氧化碳濃度為三百萬年來最高；研究顯示，大氣中多出的碳來自古老的植物來源，也就是煤、石油與天然氣等化石燃料，這是科學家能清楚分辨「人為排放」與「自然排放」的決定性證據。

其次是全球極端天氣與環境衝擊加劇。過去十年，北美、歐洲與東亞多次遭遇史無前例的熱浪，暖空氣能容納更多水氣，使短時強降雨更猛烈，因此近年全球主要城市的豪雨、洪水事件皆呈增加趨勢。熱浪、乾旱與高溫共同催化了大規模野火，整體極端事件的頻率與強度上升，與全球暖化的物理預測完全吻合。

台灣的觀測更提供了在地證據，過去一百年，台灣平均氣溫已上升攝氏一點六度。中南部乾旱頻率上升，短時強降雨增多，導致城市淹水風險上升；秋季颱風雖減少，但強度更強，沿海地區亦受到海平面上升侵蝕。這些都是台灣正在面對的生存挑戰。

綜合而言，氣候變遷的證據並不是單一指標，不同學科採用不同方法卻都指向同一事實：地球正在加速變暖，主因是人類活動。面對挑戰的唯一負責態度，就是建立在科學基礎上的政策行動，而非停留在意識形態對抗之中。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）