嚴震生／帝王式總統、帝王式國會

上世紀美國著名的政治史學家小史列辛格，針對美國總統罔顧憲法，不斷擴張戰爭權力，提出「帝王式總統」的觀察。小史列辛格參與政治工作的經驗，讓他的觀察結合了理論與實務，成為自由主義研究的權威。

由於他曾幫助民主黨總統候選人史蒂文生兩度挑戰艾森豪，也是甘迺迪家族的約翰和羅伯兩兄弟競選團隊的成員，替他們的演說撰稿，因此應算是政治內圈的觀察者。此外，他從憲法的角度研究美國總統與國會的制衡關係，對於越戰時期尼克森總統在外交決策權力的不受節制，做出憲政理論的批判，就是著名的《The Imperial Presidency》（帝王式總統）一書。

帝王式總統除展現在外交決策方面，一九六○年代中期至一九七○年代中期的詹森和尼克森兩位總統，不斷擴大自十九世紀初期以來不完全執行國會通過預算案的傳統，讓國會感覺到掌控政府荷包的制衡權力遭到侵蝕與削弱，因此決定反擊。在對外戰爭方面，由於越戰的起因是美國與北越在其外海的衝突，促成國會通過東京灣決議案，在沒有正式宣戰的情況下，詹森總統得已調動軍力進入越南。越戰從開始就未受到美國民意高度支持，再加上陸續的徵兵及沒有確切的目標，引發國內強大的反戰情緒見。為有效打擊盤旋在南越西邊的越共，美國甚至在一九七○進入柬埔寨，發動了另一個未經宣戰的軍事行動。

基於總統開啟戰爭、卻沒有意願結束持續的衝突，美國國會在一九七三年通過戰爭權力決議，企圖限縮總統用武的權力。

一九七四年美國通過的國會預算暨截留控制法，其中包含設立了國會預算局（ＣＢＯ）。由於具有高度的專業，又少了政黨或意識形態的色彩，ＣＢＯ提出的歲收支出評估和經濟預測，一直是學者較為信任的數據。此法案的第十章，立法目的就是不讓總統擅作主張、拒絕執行國會通過的預算。部分學者對國會擴權、侵犯總統行政權，破壞憲政體制中的分權與制衡，因此提出帝王式國會的說法，以一九八九年出版的《The Imperial Congress: Crisis in the Separation of Powers》（帝王式國會：分權的危機）為代表。

帝王式國會是帝王式總統的對照用語，認為國會超越憲法所賦予的權力。不過，在雷根總統上台後，過去四十多年中，帝王式總統一直是美國政治的日常，其原因乃是國會雖有「戰爭權力決議」及「預算暨截留控制法」等制衡總統的工具，但卻往往備而不用，或是有選舉考量，不願拂逆總統的民粹訴求。

近月來，台灣也出現帝王式總統的討論，雖然賴清德總統反控立法院「在野獨裁」，但就如同美國紐約時報最近的專文「自我膨脹與權力集中：川普將『帝王式總統』推向新高度」，帝王式總統可能更符合台灣的現狀，因為聽命於賴清德的行政院長卓榮泰罔顧民意，以不副署作為對抗的手段，拒絕執行財劃法。立法院與美國國會的權力是小聯盟與大聯盟的差距，如果連後者都無法維持其帝王式國會標籤，我國在野獨裁的說法，僅能凸顯民進黨論述能力的拙劣。（作者為政大國關中心兼任研究員）