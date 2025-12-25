近期內政部對大陸事務，積極在台灣內作「短臂管轄」，意圖不難理解，欲將大陸歸為外國，甚且是敵國。禁「小紅書」是一例，要陸配依國籍法、比照外國人拿出放棄國籍證明才能參政，是另一例。

但因過去均依「兩岸人民關係條例」處理陸配參政權利等問題，並沒有相關要求，所以陸配也拿不出；陸委會則含蓄表示兩岸法律關係複雜，雖然為國安考量，並不反對修法從嚴規範陸配參政，卻未指明修哪一法。國民黨卻跟著起鬨要修國籍法，有識者感嘆國民黨真搞不清狀況，只有將陸配視為外國人才需要修國籍法！陸配或大陸人士究竟是哪國人？不是外國就是「國內」嗎？這就牽涉兩岸是什麼關係了，是國內還是國際呢？

猶記，前總統蔡英文初任陸委會主委時接受立院質詢，有委員問兩岸是國內還是國際關係？蔡答：兩岸關係。委員生氣再問，答案還是一樣：兩岸關係。當時輿論頗稱讚，因兩岸本就非能二分的「第三類關係」，有其法理基礎，有其承受國共內戰未結清爭議的糾纏，更有其歷史演遞下複雜的分合。

這第三類獨立於國內、國際關係外的兩岸關係，事實上於九十年代初期即成就了兩岸人民關係條例的訂定及修改，也依此設立了獨立於外交及內政部的陸委會。蔡主委於公元二千年提出時，可說是將事實現象明確化，卻因打破慣性的二分法思考，讓質詢她的立委氣急敗壞。她自己則似頗能拿捏兩岸非國內亦非國際關係的分寸。

分類其實是學問之母，改變分類會帶來不同視野、思維，甚至行動方針；有些像魔術，變幻出新的觀察視角，帶給我們不同的思考框架。雖然有效的分類需要知識的內涵、見識的擴充及透視事物本質的能力，但飽經世故的政治人物或舞文弄墨的文史哲人，很能濃縮其閱歷，提出讓人耳目一新、發人深省的新分類。

比如鄧小平的名言：不管黑貓白貓，會抓老鼠的就是好貓！字面上對貓從簡單的顏色分類，進入功能的區分，進而打破市場經濟與計畫經濟在意識形態名目上的僵化對立，凸顯實務面的功能考量，不僅傳頌一時更影響深遠。再如詩人臧克家為魯迅逝世寫詩，演繹流傳成俗諺上對人的新分類—「活的死人」及「死的活人」，把以純粹生理狀態分類的活人與死人，切入到哲學層次的生命意義來區分。

在社會科學領域中，筆者認為影響最重大的分類，應是馬克思提出的社會階級概念；他以經濟生產關係來劃分，擁有生產資料（工具），如土地、原料、資本者為支配階級；未擁有生產資料而得付出勞力來賺取生活費的，就是被支配階級。馬克思認為擁有生產資料的支配階級，永遠意圖剝削被支配階級，被剝削者意圖反抗而形成階級鬥爭，是推動歷史演化的動力；且這種經濟上的階級關係直接影響政治制度設計，並穿透文化精神層次。因此在他眼中，當代的民主代議制度，表面上是民選，實際上卻透出背後資本家的操弄。

馬克思的階級分類確實驚世駭俗，即便飽受批評挑戰，還是在廿世紀初葉掀起連串共產革命的滔天巨浪，雖然上世紀中葉以後，共產主義陣營逐漸敗下陣來，但馬克思的階級分類魔力還在，持續影響學術的探索方向、社會改革的訴求內涵，並激發政治制度的修調辯難。

最後，回歸開頭，兩岸究竟是什麼關係？就逕歸類為「兩岸關係」，或許像變魔術一樣，能開啟新的視野及局面。（作者為中山大學政治所榮譽教授）