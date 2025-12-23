魏國彥／「生態系調適」是氣候治理煙幕彈

聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（ＣＯＰ）每年盛大召開，多次失望落幕，究其根本，國際如同叢林，講求實力，ＣＯＰ會議上的承諾與協議，不具約束力，口惠而實不至。三十年來有哪些年份全球真正去碳減排呢？放眼望去，寥寥可數，減碳力度最大的一年是二○二○年，減了一點八個百分點，是新冠疫情所致；再上一次是一九九○，蘇聯解體，減了零點七個百分點。減碳從來都是天災人禍所致，並非自願。

既然人為減碳不可靠，十數年來，ＣＯＰ會議致力雖然在「減緩」上仍發言盈庭，攻防有序，但是，注意力逐漸轉向「調適」面向，既然氣候不可控，極端天氣愈來愈多，以「增加氣候韌性」為名，人類索性防災、減災，建構大難來時的韌性吧！大聲疾呼者尤以地球南方國家、以及仍保有天然環境的後進國家為多，一方面將自然資源或自然狀態指標化，另方面向已開發國家索取綠色資金，用以保育「天然」，兌現為「獎勵不開發」的「補償金」。說穿了，各後進國家將各自的天然環境當作「人質」或「抵押品」，並訂立各種量化指標，以「保育需要資金」為名，向排碳國家需索「贖金」。

上個月廿二日閉幕的ＣＯＰ30中，各方矚目的「淘汰化石燃料的路線圖」、「禁止砍伐森林路線圖」雙雙觸礁，取而代之的是對一套新的五十九項「貝倫適應指標」達成協議，多方鼓掌，認為是衡量全球實現《巴黎協定》規定的「全球適應目標」的重要進展。倡議方已經建立了一個為期兩年的工作計畫，旨在完善這些指標的方法論和操作指南，預計最終成果將於二○二七年在衣索比亞舉行的ＣＯＰ32上提出。

相關倡議以近年興起的「以生態系為基礎的調適」（簡稱ＥｂＡ）為大旗，全世界多個民間組織與學術機構加入，建立各種平台，分別編製了行動指引，作為因地制宜的方法論基礎。多個平台的協作下，上個月在貝倫透過ＣＯＰ30行動議程得到幾項備受矚目的財務承諾，顯示出大規模、專注於自然投資的強勁勢頭：

●「熱帶森林永續基金」（ＴＦＦＦ）：這項創新融資機制獲得了挪威和德國等國家超過六十七億美元的初步承諾。

●土地權屬承諾：十五個國家認可了《政府間土地權屬承諾》，並獲得十八億美元的資金支持，以正式承認並保障原住民和當地社區擁有的土地，讓這些人成為生物多樣性生態系統的關鍵守護者。

●「藍色」調適：六個國家加入了「藍色國家自願減碳（ＮＤＣ）挑戰」，承諾將基於海洋的氣候行動納入其國家計畫，形成「共有一個海洋的夥伴關係」，承諾到二○三○年前為「海洋景觀再生」挹注二百億美元。

這些承諾讓人喜憂參半。喜的是，「以自然為本」本就是合情合理，天理昭彰的必要方案，憂的是相關基金的設立提供了本應負減碳責任的企業或國家的「洗綠」管道。把目前「生態補償」的費用與規模減碳的成本相比，兩者差上幾個數量級。而一般環保團體、在地公民組織，原住民得到戔戔之數後，容易心滿意足，引以自豪而因小失大，以致，「以自然為本」成了煙幕彈、遮羞布、逋逃藪！

（作者為前行政院環保署署長）