周行一／不知不覺中 AI弱化了你的能力

ＡＩ的使用已經很普遍，現在幾乎沒有學生不用ＡＩ寫作業與交報告，甚至跟老師懇求改學期成績的信，都用ＡＩ寫的文情並茂。ＡＩ的用處幾乎無所不在，以前需要花很多時間規畫旅遊行程，ＡＩ幾秒鐘搞定，甚至訂好交通與住宿。ＡＩ的好用可能讓大家產生一個迷思，凡事依賴ＡＩ就好，我們可以少學習，人生輕鬆愉快！

學習外語就是一個例子，以前出國，不會當地語言簡直寸步難行，現在ＡＩ即時翻譯，學習外文已經不再需要；而且既然ＡＩ比自己會寫報告與文件，甚至連本國語言也不需要學好了。如果學生真的這樣想就慘了，前程一定黯淡。

ＡＩ愈來愈厲害，正在弱化我們的能力。ＡＩ利用大量資料旁徵博引，它的綜合知識廣度與深度遠超出所有人，在我們不具專業的領域，ＡＩ的表現很容易讓人覺得超神奇。人類有個特性，無助時，能夠解決問題的方案經常會被認為是正確的，例如肚子痛吃了偏方有效，還會跟別人介紹這個偏方。我們愈不具備專業的地方，愈需要依賴別人，現在有一個隨時隨地可以幫助我們的ＡＩ，我們對它的依賴將逐步加深。

當學生覺得學習寫作文這麼久了，結果還不如ＡＩ寫得好的時候（其實學生經常只是「覺得」ＡＩ寫得比較好），開始用ＡＩ取代自己的寫作時，就是學生停止寫作的時候，久而久之不但無法提筆寫了，甚至失去判斷ＡＩ寫作品質的能力。已經有愈來愈多的美國大學教師認知到ＡＩ對學生學習的累退影響，開始倚賴教室中的筆試，測驗學生的學習成果。

事實上，在ＡＩ時代，學生需要更努力學習才行，ＡＩ必須成為我們的加值工具，而非取代我們的新物種。母語非英文的學者以前發表國際期刊有一個劣勢，即使學術論文的研究原創性高，但是因為使用英文寫作詞不達意，減少了論文被發表的機會，現在借助ＡＩ潤飾文章後，就能將論文的創新價值充分展現。

所以一個弔詭的現象正在發生，學生愈依賴ＡＩ「創作」，就愈失去創作的能力，這是為何老師要用實體筆試評估學生學習成果的原因。如果政大財管系的學生覺得ＡＩ評估金融資產價值比自己厲害，用ＡＩ分析財報與產業資訊就可以判斷股票價值，而自己不再認真學習資產評價時，就是這個學生將來不可能成為一個優秀分析師的開始。

最近有一個企業家問我，大學該如何教學生使用ＡＩ，我以一個年輕人的例子回答他。我的好朋友送小孩出國念大學所費不貲，他的兒子念電機，畢業後卻做ＡＩ應用軟體相關工作，他跟兒子埋怨錢白花了，因為兒子學非所用，他兒子的回答讓他開懷大笑：「我在學校學到的自學能力，讓我現在可以把一個看似不相關的工作做好。」我給企業家的結論是，大學的教育目標是讓學生把基礎打好，將來可以自我學習，適應新的環境，但是台灣的大學在這方面還有許多需要改善的地方。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）