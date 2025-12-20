張延廷／日本解禁「無核」的代價

日本高市內閣有意修改「無核三原則」，特別針對「不運送」這一項多所著墨，其實是戰後日本右派政客將長年以來的祕密檯面化。而今在面對中共崛起後的龐大地緣安全壓力下，此時恰好依附國際莫名的「恐中」政治氛圍，說服其國內民意使之合理化；另一方面，也有拉攏美國以核武對中威懾的意涵，企圖將「美日安保」的防禦本質提升到核保護傘的架構下，欲以「防中」為藉口，趁機逐步擺脫二戰後美國對日本設置的各種限制，尤其在軍備和高科技研發的能力，恢復「正常國家」所具備的條件。然而此類伎倆，在「美日同盟」的無形枷鎖中終究難以實現。

作為日本老牌派閥政治勢力的自由民主黨，近年支持度每況愈下，日前落幕的參議院選舉席次幾乎未能過半，作為極端右翼的「安倍派」在重掌權力後，又不得不屈服於川普關稅與五千五百億美元投資的雙重脅迫，此刻拿台海議題作為最廉價消費的主題，實屬可推測到的「陽謀」。因為不僅可討好美國，還能將日本的安全保障趁隙和美國有意改變的「核不擴散」政策綁在一起，讓日本社會重新燃起對自民黨的支持。

一石二鳥的想像看似天衣無縫，但在接踵將至的經濟動盪之前，高市在國會答詢時仍對是否捍衛「台灣」這個鄰居屢屢迴避，似將此嚴肅議題模糊化成「選擇題」，目的還是在為其自身利益預留後路。

核武在軍事戰略層級始終站在決定性因素，無核國家一旦部署了核武器，形同向國際宣布隨時準備啟動戰爭。一九七○年代，美軍在琉球和日本本土部署重兵，一面作為支援中南半島的後勤站，一面也在預防蘇聯遠東勢力南下，為此曾經祕密部署戰術核武在琉球嘉手納、青森縣三澤等要塞級基地；甚至早在韓戰時期，美國轟炸機就曾經預備從鄰近對馬海峽的岩國基地出動，對三八度線以北進行核彈投放，可見這幾座機場在六十年前就已顯出東亞地緣攻防上的「核價值」。

而今日本右翼政客只是藉機喚起美國昔日的「核布局」，以最廉價的外交炒作換得部分「反中」民意的支持，但卻未必符合美國長期利益，當然更不可能獲得壓制中共的效果，反而給中共快速發展新型核武力量的極佳理由。

再從實際的核武運用能力觀察，二○二二年八月美國前眾議院議長裴洛西訪台時，中共在台灣東部外海與日本比鄰區試射數枚短程彈道飛彈演習，就足以顯示當時中共已有「反介入」的立即反應作為，由外大氣層跨越台灣本島的試射不僅令人猝不及防，戰略威懾的手段亦超越當時國際情報推演分析，證明中共已能達到「區域拒止」的實戰能力。如今若真要封鎖台海周邊水域，軍事花樣恐怕更讓外界難以預測。

反觀韓國，李在明上台後致力降低和中共的矛盾關係，顯示當前日、韓政府在處理對中關係時的迥異，手段策略高下立判。由此可見中、日在外交風口浪尖，日本究竟是贏了裡子還是面子？答案很快就會揭曉。（作者為清大教授、空軍前中將副司令）