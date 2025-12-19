王正方／善於使用AI者才是贏家

人工智慧ＡＩ無疑是當下世界上最熱門的議題。

大家對ＡＩ充滿了憧憬，盼望ＡＩ能帶來更方便、舒適、精緻的生活，期望ＡＩ科技促進全球的經濟飛躍。也有人擔憂ＡＩ會造成大規模失業，自己創造具超人智慧的ＡＩ妖怪，反過來控制人類，導致世界毀滅。

美國電視節目爭相邀請ＡＩ教父黃仁勳、ＡＩ教母李飛飛等討論ＡＩ。幾乎所有節目主持人都會問同樣的問題：美國與中國在ＡＩ領域的競爭，最終勝利者是誰？

不到五十歲，北京出生的李飛飛，是美國國家醫學院院士、美國文理科學院院士、史丹佛大學人工智慧研究院院長，她說：世界各國都爭取在ＡＩ領域中占有一席之地；無庸置疑，中國的ＡＩ發展實力屬強大的一員。黃仁勳表示：ＡＩ產業分五個層面，電力、晶片、資料中心、ＡＩ模型、應用；目前美國在ＡＩ模型、晶片兩個領域中領先。

來自台灣、世界知名的成功企業家蔡崇信在香港大學演講，他對ＡＩ的現況、展望等方面，有頗為清晰獨到的見解。蔡先生首先指出：ＡＩ的價值不在於哪種模型設計的最好，要看它的使用率；ＡＩ在各行業及人類生活中的普及愛用程度最重要。ＡＩ耗電量驚人，建立數據中心的成本非常高，運作的效率、ＡＩ工程師的數量與品質，都是影響發展的關鍵因素。

身為現代人，應儘快學會使用ＡＩ，該怎麼做？蔡董提出幾個要點：一，學會獲取知識，ＡＩ時代的知識獲取效率將被放大。知識不能與日俱進，很快就被淘汰。二，建立分析框架，對信息要能做出自己的判斷。三，學會提問，提出正確的問題比找到答案更重要。四，ＡＩ進步到可用自然語言下指令，還需要編寫軟件嗎？蔡董堅持學編程的重要，它是邏輯思維的必要訓練。ＡＩ時代重要的專業科學還有：數據科學、心理學及生物學（了解大腦運作）、材料科學等。無可避免，聽眾的頭一個問題又是：中國在各ＡＩ發展領域有何優勢？

蔡董回答，中國在ＡＩ發展上的真正優勢不是模型，而是整個生態。真正的贏家不是誰有最好的模型，而是誰用得最多最好；祕訣是永遠跟著客戶的需求走。

目前的狀況如下：其一，ＡＩ耗電量將急速攀升，中國電力較充沛。十五年前中國已開始大規模投資電力傳輸。中國國家電網每年資本支出九百億美元，美國三百億美元。中國的電力裝機容量是美國的二點六倍，差距在繼續拉大。

其二，中國設立ＡＩ數據資料中心的成本，是美國數據中心的百分之六十；其三，若美國禁止高檔ＡＩ晶片運往中國，中方團隊必須把系統優化做到極致，DeepSeek就是這麼逼出來的。

其四，中國的ＡＩ工程師人才眾多，全球幾乎一半的ＡＩ科學家和研究人員，都有中國大學學位；他們分散在美國公司、中國公司，或世界任何地方工作。有臉書ＡＩ團隊工程師吐槽，很多同事用中文交流想法，他們根本聽不懂。

最後，中國官方聲明：到二○三○年，全國ＡＩ代理和設備的滲透率應達到百分之九十。美國還沒見到有關滲透率的方案。

黃仁勳和蔡崇信的話值得關注。（作者為電影導演）