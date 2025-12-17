施振榮／從王道談教育醫療產業化與國際化

台灣相對在國際上能夠創造價值的能量，除了來自資通訊、半導體產業以外，還有很多是來自台灣中小企業各種不同的能量。此外，很重要的是台灣有很強的醫療能量與教育能量。

但目前這兩個領域，從主管機關、從業人員以及社會大眾的認知，都不把它當成一個產業，以具有社會公益性質的角色去看待，比較沒有產業的思維。具備產業思維的好處，就是會講求創造價值，並且會把這個價值國際化，為社會創造更高的附加價值。

因此，如何透過產業化與國際化來引進市場端的需求，讓生態體系能供需平衡並正面循環下去，否則就會浪費台灣在教育與醫療方面的累積能量。

少子化是未來的趨勢，目前台灣每年新生兒出生人數已大幅降低，且由這幾年的新生兒出生人數來看，就可預知未來大專院校將面臨招生不足，因此要及早未雨綢繆，否則台灣的教育能量將會過剩。

我認為，解方將是積極推動國際化，吸收國外的留學生（如東南亞留學生），並收取倍數的學費。對這些留學生而言，來台留學的ＣＰ值（成本效益比）相對比其他國家更具吸引力。

所謂來台留學，是包含大學及碩士、博士等學位。這個能量也可以補充台灣少子化未來所欠缺的人力，學生在台灣學成後，可留下來成為台灣未來所需的人力。

台灣本身的市場需求有限，如果能引進國際市場的需求，就可以創造更多的價值，也可以投入更多的資源，健全整個生態，並可以吸引更多的人才投入，這也是競爭力與生產力的關鍵。

目前醫療事業不能公司化，而以非盈利事業來運作，但未來至少應思考以社會企業的結構來發展，才能為社會創造更大價值。

且醫療機構受到健保總額支付制度的限制，對醫師與護理人員來說，以其能力與貢獻而言，薪酬不盡理想，對醫護人員的誘因不足。甚至醫療機構現在有很多病床，因為缺乏護理人員而無法提供服務，對長期發展不利。

要解決這些問題，用比較通俗的話，就是「以外銷來補貼內銷」，透過國際化把餅做大，讓更多資源進來，為整個生態系創造更大的價值，才有誘因吸引更多優秀人才加入。

當然國內的需求是必需要優先被滿足，一般人都擔心好的學校或好的醫生一旦國際化，教育與醫療的資源會被占走，因此供應面也要提高，才不會有這方面的疑慮。

所以全民對於這兩個重大的議題，思維要有所翻轉，也就是用原來的思維，會造成價值浪費，最後的結果利益相對不平衡。最後大家都變成輸家，整個系統也沒有辦法永續，無法共榮共利。

要解決這個問題，主管單位就要重新思考如何建構一個王道的機制，王道的機制就有共創價值的誘因，有能力的人與外國顧客多付一點，讓系統能夠永續才是最重要的，雖然調整不容易也需要時間及決心，但可以朝此方向來努力。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）