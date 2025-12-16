薛承泰／連馬斯克都看到了危機

香港新界大埔宏福苑日前發生大火，迄今逾一百五十人身亡，為八十年來之最。該社區近兩千戶，由八棟卅一層的大樓所組成。由於大樓老舊正進行整修工程，大樓外牆搭設竹編鷹架與防墜棚網，據報導，起火點可能在此，從低樓層迅速竄升蔓延，最終導致七棟大樓陷於火海，釀成重大悲劇。

為何起火？何以會迅速擴散？這些傷亡居民又為何無法安全脫離火場？自有專家解析；然而，我們應有所警惕，尤其是台灣近年不斷興建類似的集合式大樓，在寸土寸金的都市，棟距都相當窄且缺乏疏散空間，一旦發生火災會是何景況？遑論台灣地震較為頻繁，若有五級以上地震來襲，高樓居民如何因應，也是棘手議題！

當然，新大樓建材較講究，消防設備較先進，政府對防火防震也有一定的要求，除非是飛彈或超大地震來襲，要釀成大災害並不容易；可是，若發生在多數人居住的老舊社區呢？或許這就是星星之火可以燎樓之因！

香港宏福苑社區逾四十年了，如今卻因維修而發生大火，真令人扼腕！或許有人認為，施工時多一分準備與細心，啥事都不會發生！然而凡事沒有早知道，重點是老舊大樓建材年久衰敗，早年的設計不堪使用，這些乃為不定時炸彈。基於此，老舊社區更新的必要性，不只是為了城市的美觀，更是為了居民的安危。

建物硬體特別是水、電、瓦斯管線會老化，居民每月繳費都含基本費，卻少見維修或更新；此外，住戶人口老化所導致的疏忽與不便使用，也會增加災害風險。政府是否可針對危老建築進行協助，提供適當且易於長者使用的防災設施，不能以缺錢為藉口，只要從買武器經費中撥出零頭，就足以做為百萬人救命神器！

香港與台灣都要進入「超高齡社會」，根據內政部不動產統計，全國共九百多萬住宅，有六成的屋齡超過卅年，四十年以上近四成，五十年以上有一成五。台灣不僅是老宅多，屋中有老人居住的占比也逐年上升，目前已達百分之卅六，也就是每三戶即有一戶有老人；僅有老人居住的住戶更高達近九十萬戶。

這些數字已成為國內的日常，每過一年房子就老一歲，老人老屋的雙老現象不斷擴散，加上老舊社區中的違建早已積非成是，剝奪了社區的安全與友善性。

政府說是重視都更，可是每年都更件數和危老建築數量相比，仍杯水車薪。許多是因地基小或地點不佳，建商沒興趣，居民就一直住到天荒地老。較幸運者雖著手都更，居民搬離「老」家之後，有人居無定所、有人被租金壓垮，卻只能巴望著空中樓閣，長者本想藉此換取較安全的住屋，最後卻變成遺產。

不只是老人，年輕人也有相當比例在這樣的環境居住，近年來更因經濟壓力上揚與戰爭的疑慮，會想去結婚養孩子嗎？今年生育率恐將探底，新生兒可能不到十一萬；蔡總統曾交出生育率連降八年的成績，今年更突出，降幅相當於過去五年的累積，真正的國安危機就在眼前，馬斯克都看到了，賴總統您看到了嗎？（作者為台大退休教授）