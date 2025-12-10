盛治仁／世界愈快 心則慢

Google前執行長施密特受到已故企業教練比爾．坎貝爾的影響，習慣在周末空出幾小時關掉電子裝置，專心思考並用筆寫下過去一周的工作表現和下周需要改進之處。這個方法對他很受用，所以向外推薦。

我覺得這個做法有兩個關鍵點。首先是專注度。自從電子設備成為生活不可或缺的一部分之後，所造成的分心大大影響了我們專注度。不管是朋友訊息、社群內容、重要時事新聞、電子郵件或是各式ＡＰＰ等內容更新提醒，不停打斷我們原有的思緒，讓我們思考片斷化又缺乏效率。因此能夠有一段屏蔽時間深入面對一些問題，絕對是大有幫助的做法。

從專注度可以再延伸思考到底要專注什麼事情。如果把事情依照重要性和緊急性兩個面向分成四個象限，大家可以回想一下過去一星期我們分別花了多少時間在這四個象限中事務？這樣的分配合不合理？

重要又緊急要立即處理，不重要又不緊急就不要處理，是不需要多解釋的兩類。多數人的問題是花了太多時間在緊急而不重要的事，卻忽略了重要而不緊急的事，使得自己的工作和生活始終忙得團團轉，但是長遠來看卻是原地打轉。

因為通常會造成長遠影響的是多為重要而不緊急的事，像是推動轉型或制度規畫及長遠布局，以及思考調整人生優先順序等議題。這些事一個月不做、三個月不做或是六個月不做，都不會造成什麼影響，但是這些事不去思考規畫推動，組織就不會往前推進，人生也不會有下一步提升。

其次是用筆手寫。寫字跟用鍵盤打字給大腦的刺激和感受是不一樣的。有些神經科學的研究指出，根據腦部造影和腦電圖的追蹤發現，手寫不只是在動手指，同時也啟動了視覺辨識、空間定位、運動規畫、語言處理和記憶提取等腦部區域。大腦在手寫時不同區域之間的溝通是比較熱絡的。

而打字的動作相對單調重複，不需要生成字的形狀，牽涉到的腦部迴路較少。從結果來看，打字速度快，效率高，比較偏向搬運資訊的模式。手寫則有足夠時間重組歸納並內化資訊，更容易吸收並記得。

跟這相關的聯想則是閱讀書本和只看整理的書摘，以及閱讀和影音學習的差別。我查閱了一下相關科學研究發現以上的學習效果差異不大。但是自己的經驗則是閱讀比較能主動掌握節奏，隨時停下思考，而影音則多會跟著影片原來的節奏走。從頭到尾讀完一本書的過程，可以在不同段落停下來思考，或跟作者在心裡對話，我比較喜歡這樣的體驗。

我們這一代人的習慣和生活經驗，跟網路原生世代絕對不同。說不定未來的世代更需要輕薄短小的資訊，以及影音為主的內容，畢竟閱讀書本和手寫字會逐步減少的趨勢看起來是不可逆的。

但不管工具為何，在思考過程減少干擾並專注在重要事務的思考則絕對是有助益的習慣。如同這句膾炙人口的廣告詞所述，「世界愈快，心則慢」。用更慢的心，面對這個愈來愈快的世界，不至迷失方向。

（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）