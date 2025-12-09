賴清德總統要用全民的一點二五兆購買武器，希望台灣成為豪豬，讓老共想吃也吃不下去，就算吃下去也肚破腸流，以維護台灣的民主自由。

但是這筆天價的軍購經費，沒有經過行政院編列預算，再由立法院通過，賴清德大概忘了他是總統，不是皇帝，就是要當川普的乾兒子。川普權力在手，也自以為是皇帝，獨斷獨行，他生日那天美國民間發動「無王日」活動，有超過兩千場遊行，五百萬人上街頭，民調支持度直直下降，創下他一月回任以來的最低水準，其中共和黨支持者對他的支持度，也降至重返白宮以來的最低點。

賴清德自己站上第一線發動大罷免，不論是七二六還是八二三，都輸得難看。核三公投也是如此。然而，台灣若想成為豪豬，必須要有兩個條件。首先，要有精良的現代武器，台灣冀望能從美國購得，為了購買Ｆ-16Ｖ，已經付了老美二千多億，但說好的交機日期一延再延，到今天連半架飛機的影子都沒看到。升斗小民如我等，都知道訂製商品應該分期繳款，收到多少東西給多少錢，沒想到這種天價的國家級採購案，比民間交易還不如，眼睜睜看著老美把台灣當成了大盤子耍，卻毫無辦法。

川普和各國貿易談判，要求韓國投資美國三千五百億美元，利潤的百分之九十要留在美國。韓國人有骨氣，許多人上街遊行示威；據說，川普要求台灣投資金額要介於韓國三千五百億美元與日本五千五百億美元之間。但台灣既不欠美國，又不像韓國、日本有美國駐軍保護，能偕同抗中；川普過去還說台灣不過是鋼筆的筆尖，無足輕重，也從不承諾老共犯台會出兵相助，那為何台灣要對其言聽計從？賴總統應該為台灣人出一口氣，一毛不給。台美又無邦交，乾脆把在美國的台積電撤回，把原本要投資美國的錢，撥出一部分補償撤回的成本，也綽綽有餘。川普欺善怕惡，難道他能攻打台灣？

要成為豪豬的第二個條件，就是光有武器還不夠，還必須有人去使用武器。但台灣最缺的就是人，台灣因人口結構老化，每年死亡人數不斷增加，今年將突破廿萬；出生人數不斷減少，年年創新低，今年將只剩八萬多。目前僅僅台北市就缺一點二萬多名公務員；全國國中小學都嚴重缺乏教師，連代課老師都常徵不到；官校畢業生及志願役國軍，賠款退伍者不斷增加。沒有人，誰去操作武器？難道要學俄羅斯去北韓雇用傭兵？恐怕最後只剩下賴清德一人去當豪豬上的尖刺。

戰爭沒有贏家，烏克蘭、俄羅斯、哈瑪斯、以色列，有誰真正得益？年輕人有房才能安身立命，這一點二五兆的軍費，不如用來學習韓國釜山，將台灣五、六十萬戶的空宅大部分收購為社會住宅，讓年輕男女結婚後，可以安心居住生孩子，台灣才能真正長出尖刺，成為有嚇阻力的豪豬。（作者為前衛生署長）