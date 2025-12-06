陳力俊／DEI有正當性 但須調整

近年來，ＤＥＩ（多元、平等、包容）已成為全球學界、企業界與公共政策的重要關鍵字。目的是在組織裡，透過制度設計與文化塑造，讓不同身分、背景的人都有比較公平的機會，並被尊重與包容。但近年，特別在美國、部分西方社會，ＤＥＩ正遭遇強烈反對與削弱的浪潮。

ＤＥＩ並非一夕之間形成，而是經歷近七十年、跨越社會運動、法律制度、管理理論與全球化議題的長期演變，漸在美國蔚然成風。川普在第二任期上台後，簽署行政命令要終止或削減政府中的ＤＥＩ計畫。在學術界，許多大學相繼關閉或精簡ＤＥＩ部門。有公司也在裁撤或縮減其ＤＥＩ項目，聲稱法律風險、政策環境改變或社會爭議太大。

在媒體與輿論戰場上，ＤＥＩ被標籤為「偏袒」、「逆向歧視」或「意識形態工具」，成為政治或文化爭鬥的一環。ＤＥＩ為一個理念／政策，在當代政治、社會與文化的挾持與攻擊中，感受到強烈的壓迫與否定。

反對者認為，若以身分（種族、性別、性向等）為基準來做偏向，可能對未獲優勢群體造成不公平。特別在強調「人人應被平等對待」的語境裡，任何形式的「偏袒」都容易被抗議為違反正義原則，導致公平性與制度正義的困境。

在美國，部分ＤＥＩ做法涉嫌違反《民權法案》、平等保護原則等法律條款，因此被質疑是違憲、違法。這為一些政府或企業提供了削減ＤＥＩ的法理依據。

有批評指出，許多所謂的ＤＥＩ措施或制度，只是表面或象徵性安排（如多元宣傳、標語、標籤化），未改變根本權力結構與資源分配，最終變成「空洞」的裝飾。這也使反對者質疑其真實效用。

ＤＥＩ常被視為左翼、文化戰爭、政治正確的一部分，因此在保守勢力與反左力量中成為攻擊目標。批評者會把它與「文化馬克思主義」、意識形態操控等標籤掛鉤。同時，執行ＤＥＩ項目可能需要額外資金、人力、制度調整等。在經濟壓力或資源優先考量下，有些組織會選擇縮減或停止這樣的項目。

ＤＥＩ追求多元、平等、包容，但在很多地方因執行偏差，正遭受強烈反撲，那在這樣的時代裡，就應回歸原意、務實落地。不要把ＤＥＩ當成空洞口號，而是落實在具體制度、指標、責任制裡面。讓多元與包容具有實質意義，而不只是象徵或表面貼標籤。

另一方面，提高透明度與溝通：明確說明政策怎麼做、為什麼做、預期效果、監督機制，讓利益相關者（員工、學生、群體）有發聲機會，降低誤解與抵抗。

在策略上，或可以暫時以中性或其它名義，如「公平政策」、「機會均等」等來推動核心理念，而不是直稱為ＤＥＩ，也就是「改名不改核心」。同時強調多元、平等、包容與績效、能力、效率可以互補，不是必然對峙。這樣能吸納部分對ＤＥＩ有疑慮者。

ＤＥＩ的價值不只是少數群體利益，也和組織創新、員工幸福、社會穩定有關。若能讓更廣泛的人理解其共益，會比較能抵抗單一派系打壓。

在台灣，政府與民間雖沒有大張旗鼓推行ＤＥＩ，其實許多措施是遵循其理路。台灣婦女平權法案在國際間有很高評價，但也有許多窒礙難行的地方，例如規定大專院校在院與校級委員會成員中要有三分之一以上女性，但在某些學院，教授中僅有不到十分之一為女性，造成實質困難與不合理現象，也讓女教授疲於奔命，就是亟需調整的顯例。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）