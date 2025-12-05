方祖涵／紅頂商人的禁藥實驗場

在一八九一年，最快的一百公尺短跑是十秒八，這個速度用現代標準來看當然不及格，自從人類在一九六八年突破百公尺十秒障礙以後，世人對極限的想像就不再相同。目前紀錄是牙買加閃電波特創下的九秒五八，這個數字在柏林世界田徑錦標賽出現，已經高懸十六年無人能超越，是幾十年來最長的停滯。以人體的自然條件來看，似乎是個看不見的牆。

在這樣的背景下，計畫在明年五月舉辦的「增強人類運動會」，打破短跑紀錄無疑是主辦單位最期待的成果。「增強人類運動會」，也有人直接稱作「禁藥運動會」，是近年才公開亮相的新型賽事構想。它預計在二○二六年五月下旬於拉斯維加斯登場，場地就設在賭城旅館裡，項目集中在游泳、田徑與舉重，賽程可能只有一天，重點放在短時間、高張力的比賽形式，尤其是五十公尺游泳和一百公尺短跑，這類最容易被關注的項目。

這個賽事最具爭議的地方在於，它不採用傳統的禁藥檢測制度，而是公開宣稱允許選手在醫療監督下使用提升表現的手段。主辦單位說選手會在賽前接受身體檢查與健康評估，由獨立醫療委員會來判斷風險與參賽資格，用醫療監控取代全面禁止。同時，他們開出高額獎金，破世界紀錄還會再加碼，希望吸引選手參與。例如二○二二年世錦賽金牌得主克利就宣布將參加首屆比賽，他目前正因禁藥問題遭田徑協會禁賽。

世界反禁藥機構和多個國際體育組織已經公開表態，認為這樣的賽事會把運動員推向健康風險不明的狀態，形容這種模式接近格鬥場，參加增強運動會的選手將永久被逐出正常比賽。醫學界也指出，就算再怎麼監測，長期使用藥物，還是可能帶來各式健康問題，這些在過去禁藥案例中早有前車之鑑。

儘管出現這些預期中的反彈聲浪，比賽仍然很可能如期舉行。因為，增強人類運動會的投資者背景都不簡單，創辦人是澳洲企業家阿隆．蘇薩，是川普大金主彼得．泰爾的合夥人，所以泰爾也是首輪出資者之一。近期投入資本的一七八九創投公司老闆唐諾．川普二世更是總統長子，他在今年初曾說「增強人類運動會代表著未來：真正的競爭、自由，新紀錄。這關乎卓越、關乎創新，也關乎美國在世界的主導地位，這正是『讓美國再次偉大』所追求的一切。」

藉由生物與醫療科技結合，他們的目標不只是延長壽命，而是讓身體更強、更快。

這聽起來像恐怖電影的開端，在這些右翼權貴眼中，卻是未來趨勢。只要首屆比賽真的跑出比波特更快的百公尺成績，無論外界怎麼批評，都無法改變它在市場上立刻取得的話語權。傳統體育所有強調的公平與純粹，也會在那一瞬間顯得古老而蒼白。

這一切，不知道該擔心，還是期待。