名人堂／最低工資是藝術還是科學

十一月下旬，行政院發布一項重要但沒啥人注意的統計數字—薪資中位數。說來有趣，中位數是統計學上很有意義的觀念，可以減少算術平均的偏差，但中位數薪資的統計，一直到二○一七年才成為官方的工作，因為這是我長期呼籲的基礎工程，乍聞當下其實有點感動。不過奇怪的是，薪資中位數出爐後，並沒有據以提供管理的目的，倒是在二○一八年十二月廿四日追溯公布自二○一二年起的中位數，感覺基層主計同仁滿有心追補以往的不足。

在生活語言上，常說平均數字，但平均可以有兩種表達方式，一種是Mean，一種是Median，前者就是算術平均數，但易受極端值影響，導致誤差，所以有必要參考後者（中位數），產生可供比較有意義的數值。例如日前政府發布全體員工年平均薪資七十三點二萬元，因有百分之六十八點七五受薪人低於此數，引發許多人質疑；但如以全體薪資排序，則中位數為五十四點六萬，就比較接近現實。

一波未平，同在十一月英國經濟學人雜誌的封面故事，直言台幣匯率扭曲，造成獨厚出口乃至房價低薪等問題，引發國內一場論戰，其中一項議題就是ＧＤＰ節節上升為何基層薪資無感，焦點上綱到選民荷包，自然非同小可。其實看看前述平均薪資與中位數的差距，明眼人當即看出高薪者拉高平均值的效應，也可了解底層受薪人對ＧＤＰ成長無感的原因所在。

每年審議最低工資（以往稱基本工資）時，總號稱曾參考許多數據，但有一項數據始終並未明列，此即有名的Kaitz index。只要登入ＯＥＣＤ網站查索最低工資，就會發現詳列有各國的Kaitz index（最低工資／平均薪資），而且是就Mean及Median分別計算列示，可見國際組織及各會員國的慎重其事。二○一二年八月審議基本工資時，傳出本人反對提高，其實查閱公文就了解，本人係批示要求先算出本國Kaitz index再跨國比較，無非是希望改變歷來隨意喊價的方式，轉而尋求一客觀的依據。當年也許沒有官方的中位數薪資數據，但二○一七年後既然已有中位數薪資之統計，為何十餘年來仍無官方Kaitz index可供參考，令人費解，勞政單位恐怕欠全體勞工一個解釋。

巧的是，十一月下旬經濟學人刊出兩篇專文，討論最低工資議題，評論中指出，以英國為例，由於最低工資提高，十年來Kaitz index已由百分之四十八上升至百分之六十一，但過度提高最低工資，將減少就業機會，而雇主有可能因此節省其他支出，造成福利減少、工傷增加，文章也指出最低工資是一種粗糙且浪費的財富重分配，或許可以贏得選票，但弱勢者反而因物價提高而受害，甚至拉大貧富差距。

看官也許覺得主流媒體或學者，是在反對提高最低工資，其實未必，尤其晚近因選舉回應基層民眾，例如德國以往歷任總理包括梅克爾都反對設最低工資，及至二○一五年為組成聯合政府，方才引進最低工資，但每次調整必參考Kaitz index，為決策的參考。所以對最低工資持保留意見者，多係希望能以更細緻的手法，處理這複雜的問題，就在上周（十一月廿六日）英國通過最新最低工資，即採用三級年齡不同標準，以免影響學生打工機會，就是一例。

高薪族往往影響統計的可參考性，如以今年的中位數或平均數試算，國內的Kaitz index已到百分之六十點三七或百分之四十五點○三，明年如再提高，恐要思考跨國競爭力問題，此時似可考慮ＥＩＴＣ（勤勞所得租稅減免）制度，不僅鼓勵就業，而且又有財富重分配效果（本人二○一六年六月十九日在本報專欄曾引介），應該比一味降低最低工資要細緻一些。

希望下次討論最低工資時，Kaitz index能有一席之地，出手也能更細緻一些！

