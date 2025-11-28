魏國彥／眺望COP31

聯合國氣候變化綱要公約締約方第卅次會議（ＣＯＰ30）歷經馬拉松式的十二小時延長討論後，於十一月廿二日下午閉幕。各方矚目的「淘汰化石燃料路線圖」、「禁止砍伐森林路線圖」雙雙觸礁，眾聲嘆息中大會狼狽收場。

明年的第卅一次會議（ＣＯＰ31）將在土耳其安塔利亞召開，但是會前的締約國會議會在澳洲進行，這是一個別開生面的開會方式。土耳其與澳洲在二○二二年就爭相主辦ＣＯＰ28，鷸蚌相爭的結果讓阿聯酋大公國贏得主辦權。今年澳、土兩國又捲土重來，相持甚久，最後協調出一個平分秋色的兩地開會模式。

澳洲聲稱，太平洋國家是未來全球氣候治理的關鍵區域，而澳洲北面的島國則是全球暖化下海平面上升的主要受害方，澳洲的呼籲也因而受到太平洋島國聯盟的支持。土耳其的代表則強調該國位於歐亞兩大陸的交界，多少個世紀以來靠著土耳其調和與解決，弭平了許多紛爭—該國在地緣上與眼界上更具全球性，而非區域的小格局。

從ＣＯＰ28到今年的ＣＯＰ30，連續三年都在產油國舉辦這項以「減少碳排放」為宗旨的會議，開會地點與減碳目標就透露著耐人尋味的矛盾。今年也如各方預期，最終依舊沒有讓淘汰化石燃料寫入條文，歐盟提出的「轉型脫離化石燃料路線圖」被束之高閣，是不是主辦國挾「主場優勢」封殺了歐盟等國提出的「全天無碳電力」倡議呢？讓我們檢視一下澳、土兩國化石能源生產的現況，石油、天然氣與煤是這兩國的經濟收入主要來源嗎？抑或是地緣政治威脅下的國家安全屏障？

土耳其能源消耗有百分之八十依靠褐煤、石油與天然氣，雖然本身也有產出，但有百分之七十到七十五的化石燃料依賴進口。澳洲一向是個能源出口大國，台灣的煤炭有將近百分之五十、液化天然氣有百分之卅八來自澳洲。你覺得澳洲會採取什麼立場呢？會贊成將化石燃料的「產量管理」納入「國家自定貢獻」（ＮＤＣ）的治理檢核項目嗎？

澳洲的作法是右手出口煤與天然氣，賺取外匯，左手花出大把銀子，資助各小島國家，例如許諾將提供一億五千萬澳幣（約九千七百萬美元）給太平洋各小國，以增強各國氣候韌性。澳洲也憑藉其科技能力，在太平洋布下天羅地網，偵測地震、海嘯、颱風，提供各國防災預警資訊。

今年在外交部協作下，我國也派出非政府組織代表前往巴西貝倫市，以「全球共作 台灣一起拚」為主軸，參與周邊活動；海洋保育署署長陸曉筠發表演講，報告我國的藍碳策略。坊間傳出彭啓明於ＣＯＰ30會期間低調前往巴西參加相關活動，隨後再訪問友邦巴拉圭；他回到台灣後也證實此事，強調未來會與許多友邦合作。今年外交部與相關部會鴨子划水的努力功不唐捐，帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等國元首在領袖高峰會上呼籲應將中華民國納入締約方，雖然沒有實質效用，但這也是邦誼鞏固、投桃報李的一種表態；顯然我國也如同澳洲一般、對這些國家做過資金貢獻。

顯然我國將無法參加明年在澳洲舉行的締約方會議，但是可以配合澳洲，協助太平洋各小島國，協助他們得到資金與融資；然後，一同到土耳其參加ＣＯＰ31大拜拜，嘉年華！（作者為行政院前環保署署長）