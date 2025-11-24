聯合報名人堂／美國防止民主倒退的底線

自從川普再任總統以來，一連串的措施讓人懷疑一項被目為民主燈塔的美國正發生質變，滑向專制政體。「紐約時報」編輯委員會於十月卅一日編製了一份包含十二項民主衰退指標的清單。令人警醒的現實是，美國在這些指標上都出現不同程度的倒退。

該文稱美國距離真正意義上的專制國家還很遠。但一旦一個國家開始偏離民主軌道，這種趨勢往往會持續下去。

一、獨裁者會壓制異議和言論自由，川普已經開始這樣做了。在美國，各種形式的言論和異議依然活躍；但川普卻試圖壓制它們，顯然是想讓美國民眾擔心：批評他、他的盟友或他的政策將會付出代價。

二、獨裁者會迫害政治對手。川普就是如此。真正的獨裁者比川普走得更遠，但他已經利用法律迫害來打擊他的反對者。

三、獨裁者會繞過立法機構。川普已經開始這麼做了。川普踐踏國會的財政權，公然違憲。在完全專制的國家，立法機構通常會正式將部分權力移交給行政機構，一些國會共和黨人也曾提出類似的改革方案。

四、獨裁者會利用軍隊來控制國內局勢，川普已經開始這麼做了。儘管他動用軍隊控制國內事務的程度有限，但他如此輕易地動用軍隊，並威脅要透過援引「叛亂法」和調動國民警衛隊以外的部隊來擴大軍隊的使用範圍，令人極度擔憂。

五、獨裁者藐視法庭，川普也已經開始這麼做了。令人欣慰的是，最高法院或許仍會阻止他明目張膽的權力攫取；然而，最高法院不願約束他的態度似乎助長了他的膽量，讓他得以繞過他不喜歡的下級法院裁決。

六、獨裁者以虛假藉口宣布國家進入緊急狀態，川普就曾這樣做過。川普不經正當程序便炸毀委內瑞拉船隻，導致民眾喪命，而美國本可以對這些船隻進行攔截搜查，這代表了他濫用權力最極端的行徑之一。這令人擔憂他可能會將緊急權力的使用範圍擴大到其他領域，包括國內執法部門。

七、獨裁者會詆毀弱勢，川普就是這樣的人。川普效法獨裁者的伎倆，暗示某些公民是合法公民，而有些公民則是二等公民。

八、獨裁者控制資訊和新聞媒體，川普已經開始這樣做了。川普顯然希望建立一個影子生態系統，以取代獨立自由的媒體，從而維護他的利益和宣傳他的觀點。

九、獨裁者試圖接管大學，川普已經開始這麼做了。由於聯邦政府資助了大量學術研究，因此對大學有相當大的影響力，但有些大學仍選擇「不跪」。

十、獨裁者會建立個人崇拜，川普就是這樣做的，他試圖將自己等同於聯邦政府。

十一、獨裁者利用權力謀取私利，川普就是這樣的人。他的腐敗文化接近外國獨裁者的行為，正利用民主政府的權力和資源來中飽私囊。

十二、獨裁者會操縱法律來維持權力，川普已經開始這麼做了。川普試圖使選舉形勢向共和黨傾斜的做法是反民主的，並且可能會在未來幾年內扭曲美國的選舉。

美國的經驗說明：民主的崩解不是瞬間發生，而是由一連串「合理化的越界」積累而成。美國的「底線」仍在發揮作用。對任何社會而言，真正的底線不在憲法條文，而在公民的警覺、媒體的堅守與司法的獨立。

若以此為鏡，台灣更應理解民主不是「擁有」的狀態，而是一場「持續防衛的過程」。只有當社會能對權力的濫用保持敏感，並願意為制度原則辯護，民主才不致在習慣與冷漠中悄然倒退。