楊志良／寂寞使人憔悴

李宗盛作詞作曲，林憶蓮主唱的歌曲「不必在乎我是誰」，其中有兩句話：「何必在乎我是誰」、「讓我先好好愛一回」。

李宗盛是台灣男歌手、詞曲作家、音樂製作人。自一九八○年代起創作了大量經典歌曲和暢銷唱片，被稱為「華語流行音樂教父」；林憶蓮是活躍於港澳台及東南亞的名歌星，著名歌曲如「愛上一個不回家的人」、「當愛已成往事」。才子佳人，合了又分、分了又合；相互背叛，卻又忘不了對方，兩人的纏綿史真可拍成愛情名片，讓年輕男女激起相愛的動機。林憶蓮那句「寂寞使人憔悴」，不論如何，還是先讓人好好愛一回。

這就讓人聯想到世界衛生組織提到，當代最大的健康問題，就是愈來愈多人處於孤獨的「邊緣人」狀態，不只影響情緒。研究顯示「孤獨感」恐成健康惡化的殺手，導致心血管疾病、憂鬱症、失智甚至自殺。人類都需要愛與被愛，如父母對子女的愛、夫妻間的愛，否則早就滅種，其他生物也多是如此。

然而不同物種間也可以有深厚的感情，「毛小孩」是最能夠感知人類情緒的物種，人類與毛小孩間的故事不知凡幾，拍成電影的就不知有多少。人類經過培訓可以當醫生，毛小孩也是如此，所以台灣有「毛小孩醫師協會」，專門提供臨終照護，陪伴老人、小孩及各類身心靈孤寂者。台灣社會不婚、不生、虐兒、虐老、不活，自殺進榜十大死因，毛小孩的數量卻遠多於十五歲以下人口；寵物店超過九千家，比嬰兒用品店多出很多；毛小孩的各項物品常比「人小孩」的衣食住行來的昂貴，不信去比較一下嬰兒車與毛小孩推車。

更可怕的是，台灣的男女「不再談戀愛」了。有個社會現象的笑話，為了應付高齡父母的期盼，特別是過年過節回家團圓，年輕人還得去「租」一位異性情人，好向殷切盼望的老父老母交差。

不婚成為台灣社會的普遍現象，近年來離婚多於結婚。台灣離婚率世界第一，據內政部二○二四年統計，結婚未滿五年就離婚者有三成三六，滿五年、未滿十年者有二成三六，結婚未滿十年即離婚者合計五成七，平均每對夫妻婚姻只持續八點三年。不婚的結果當然就是不生了，社會各界早就知道台灣「生不如死」，特別是二○二四的龍年，本來預期出生人口會稍微增加，結果卻是不但低於以往的龍年，更打破紀錄，是出生數最少的一年，比前一年二○二三年還又少了二萬多人。

台灣醫藥衛生發達又有全民健保，壽命延長，國人又重視養生，所以活得愈來愈長。目前國內百歲人瑞人數已多達五七四九人，且年年持續增加。政府每年均致贈百歲人瑞金鎖片，今年因百歲人瑞人數為史上之最，使衛福部採購金鎖片的預算也創新高；敬老金各縣市不同，至少有六千元，新北市則高達二萬元。敬老沒錯，卻對人口增加毫無幫助。

賴總統稱保台要讓台灣變「豪豬」，但此豪豬卻沒幾根刺；日本沒有把台灣看在眼裡，把釣魚台據為己有；連菲律賓都可以欺負台灣、抓台灣漁船。就算豪豬有刺、有武器（但其實付了錢，老美也不給東西），少子化下「生不如死」，誰來操作武器？（作者為前衛生署長）