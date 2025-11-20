張延廷／從中共航艦看遠洋空權建構

陸媒昨天報導，大陸第三艘航空母艦、也是首艘採用電磁彈射的福建艦，近日已完成首次海上實兵訓練。

中國大陸經濟已由自給自足的「內向型」轉往「外向型」，海外貿易已成為主調，經濟發展日益依賴「海上生命線」及遠離本土的海外貿易區域穩定。早在胡錦濤時代就強調「努力鍛造一支與履行新世紀新階段共軍歷史使命要求相適應的強大人民海軍」，揭示中共早已著眼開拓具有遠洋兵力投射能力的「藍水」海軍，以突破島鏈封鎖。

中共基於國土區位與戰略目的等先天條件，與亞洲各國存在諸多差異，因此以俄製裝備系統發展海軍艦載機，僅能達到本世紀初的戰力水平。為達成遠洋投射能力，在空權武裝力量「空天一體化」建軍目標下，結合自製裝備上艦，避免後勤系統受制於人，並開創具有「中國特色」的艦載機隊，已成為北京當下航艦戰鬥群發展的新路徑。

以軍種屬性推論，從戰區內的對敵防空壓制與支援等戰術作為觀察，中共艦載機的發展已由冷戰時代的專業飛機分工，逐漸朝一架可擔任多重任務的戰鬥機趨勢研改。其次，在裝備保修效益方面，基本結構相同的場站能量也盡量減化，從而節約大量分歧的後勤系統，大幅提高飛機妥善率。因為編制各型功能互異的艦載機，其所仰賴的地勤整補和零附件機材更新，大幅增加航艦既有空間使用及維修人力的工作量；適度減化、集中不同功能於一架共同的機身，可提高後勤效率並節約費用支出。

中共現代化艦載機以「減化、集中、多功能」的多任務化載具為研改趨勢，並強調在核心的航電系統與雷達射控能力上多元化發展，藉以滿足戰區內電磁頻譜的主控權，以便替其他任務的艦載機打通一條安全的戰場航路。也可看出中共正依循以上原則，以「蘇霍伊」系列飛機相近的零附件機材，簡化航艦上的品項補給、提高後勤效率並能即時對敵壓制。

盱衡國際現況，東亞軍備競賽已悄然成形，中共極可能在「近海防禦」的基礎上，以局部技術優勢發展「遠洋空權」，避免落入「在數量上抗衡」的思想窠臼。目前中共航艦雖暫時不如美國核動力航艦，但對中共海軍最大的貢獻，就是訓練未來的艦載軍力，也可能在既有的海上戰備力量基礎上，由輕型巡防艦與飛彈快艇為基本武力，航艦則巡弋至南海特定島礁附近，派出艦載戰鬥機全天候提供「以空護海」的戰術部署。

中共海軍航空兵已能擔任多種任務，尤其在反艦、反潛、空防、電子戰的作戰實力已今非昔比。毫無疑問，中共海軍航空兵未來將接收更多新飛機及編列更多預算，使遠洋武力投射能力獲得大幅躍進。

以世界艦載機的發展通性觀察，中共海軍儘管遵循俄羅斯軍工脈絡，以殲—15為主力機種；但放眼全球，在各國空中武力紛紛換裝匿蹤飛機的趨勢下，殲—31發展出艦載機版本，將帶動第五代戰機的換裝計畫，讓陸基戰鬥機的後勤系統得以與航艦相融合，也將藉此加速艦載機飛行員養成的質與量，同時擴大兵工和後勤機務員的培養數量。研發同一機種、不同新衍生構型的伏筆，也能節約軍備後勤成本，發揮「空海一體化」的戰備能力，讓「以空護海」的戰術觀念能從裝備上實現。

（作者為清大教授、空軍前中將副司令）