王正方／巧取豪奪 不殺窮人不富

一九七四年納爾遜．洛克菲勒被提名任美國副總統，參議員質問：身為洛克菲勒家族大財團的嫡系後裔，當副總統能保證公正無私，不為家族財團牟利？納爾遜話說從頭，敘述洛克菲勒家族每周發零用錢給小孩，孩子必須繳出上周每筆開銷記錄，有不實之處，酌量減款；若完全繳不出帳目來，零用金停發。納爾遜說自幼接受嚴格記帳訓練，一筆歸一筆，絕不會公私不分。洛克菲勒副總統做到一九七七年。

精於記帳（有內帳外帳之分），乃基本理財之道。世間大小公司、個人，帳務不清、任性揮霍者，必然虧損到破產。帳算得精準，小心謹慎，步步為營者，多數能發家致富。古有諺語：「窮人愛算命，富人會算帳。」

為各大財閥效命的美利堅合眾國政府，自然精於算帳，二百多年來保持國家富有，經濟強盛。美國篤信大量消費是促進經濟成長的必要條件，長期恣意浪費，人口僅占全球的百分之四點多，年年耗用世界四分之一以上的資源。

早年赴美留學，夏天去圖書館Ｋ書要帶件薄外套，否則會被冷氣吹到傷風；清潔用紙擦一下就丟；藥瓶吸管超短，瓶中剩三分之一藥水吸不到，買新的。大焉者，不斷在世界發動大小戰爭，自越戰始，戰爭過程及善後皆拖延多年，開銷如關不上的無數水龍頭、接近天文數字；加上全面性的大量揮霍，再怎麼會算帳，也無法填補與日俱增的鉅額虧損，負債為指數增長。美國經濟體債務數字正朝著四十兆美元快速邁進，年利息超過一兆。

這個美麗國家政權慣於搶奪他人荷包裡的鈔票，分「巧取、豪奪」二類。有最頂尖的菁英搞金融，腦筋好、招數高強，指定美元為世界貨幣，財大氣粗在全球各地大量投資，各國哪敢不從，紛紛追隨啟用。每一秒鐘兌換美元的手續費就收到手軟，抓住時機提升利率，美元資金大舉流出，能造成其他經濟體的崩潰危機；再以極低價收購他們的產業，不勞而獲、獲利無數。進口物資可不付現，以美國家債券抵換，財政入不敷出便大量印國家債券，促使人民或其他國家認購，美債到期再用新發行的美國債抵償。被淘空荷包的倒楣鬼只能認了！

然而，光憑巧取仍遠遠無法擺脫負債累累的困境，無他，又祭起豪奪妙招。川普大爺二度上任後，呼籲「讓美國再度偉大」，立即推出對等關稅。「對等」二字很具欺騙性，川大爺指控世界所有與美國有貿易來往者，一律欠美國的錢，豈有此理？他依照雙方貿易令美方入超的數量大小，制定高低不同的關稅，有的高達百分之五十以上；對美出超的國家或地區，也同樣徵收關稅，昭告世界：快快送上錢來！咱們可以談條件，矢志效忠大量購買美國武器軍火，投資數千億美元在美建廠生產等，為美國大老提供經濟利益，則酌量降低關稅。

廿一世紀的割喉豪奪，只需動動嘴皮，萬邦便匆忙俯首上貢。

另一句北方諺語：「不殺窮人不富。」這「殺」字不是殺戮，只把你玩弄於股掌之上，隨手一捏油就滴出來了。

佩服欠債近四十兆美元的富豪，真是生財有道。