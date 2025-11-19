周行一／黃仁勳的個人理財對投資人的啟發

媒體報導輝達執行長黃仁勳先生從六月底開始賣出個人的輝達持股，最近剛完成這次出售六百萬股的計畫，共賣出超過十億美元的持股。該計畫六月開始執行時，價值大約八億六千五百萬美元，到十月底執行最後一筆二萬五千股的出售時，股價已從六月份漲了百分之四十。

黃先生做的是個人理財的風險管理，他六十二歲，是世界排名第九的富翁，總資產一千七百五十億美金，自從二○○一年他已出售廿九億美金的持股，現在還擁有輝達百分之三點五的股份，輝達總市值現已超過五兆美元。

黃先生的個人理財很值得大家學習。第一、從一九九三年創業，一路非常艱辛，說過公司曾經離破產卅天之遙而已，他咬牙堅持到二○一○年，情況開始好轉，現在成為千億美元富翁。他的經歷給大家的啟發是發展自己的「人力資產」才是致富的途徑，而且需要堅定耐心地耕耘，他經營輝達卅二年才得到今天「輝」黃騰達的成就，但是世上卻有許多人覺得財富累積太慢，想要從投資快速致富。

第二、黃先生是輝達的執行長，售股過程一定會嚴守法律對內部人售股的規定，他一定也有許多的投資專家幫助思考出售時機。從三月份擬好售股計畫，六月份開始執行，到十月底執行完畢時，股價已比六月漲了百分之四十。這個售股過程顯示沒有人知道股價在今年會漲這麼多，所以散戶如果覺得可以藉買進賣出輝達股票賺錢一定要非常小心了。黃先生做的事情是依照個人理財規畫有紀律地陸續執行，他的投資專家知道無法抓到最好的售股時機。

第三、大家可以合理推測，黃先生的大部分財富為輝達股票，由於人力資產已經在輝達裡面，而且是主要財富來源，他需要分散風險，把一些公司持股轉換成其他資產。他的狀況算是普遍的，許多人也有公司持股，也應該跟他一樣思考把人力資產與財務資產分散風險，避免把所有資產都集中在工作的地方。

黃先生的經歷非常激勵人生，他努力工作，讓自己的人力資產發揮到極致，驗證了人的財富累積主要來源是靠努力工作。他對世界有難以想像的貢獻，輝達的產品是未來世界經濟與文明發展的關鍵驅動力，因為這樣，他的生命極有意義。覺得活的有意義是人快樂的最重要支柱之一，雖然為世界首富之一，但他的歷史地位絕對不是財富，而是對人類的貢獻。

我一向認為，投資理財的目的不是追求財富，而是一個平衡充實（有意義）的快樂人生，財富只是這個過程中的附屬產出，如果我們本末倒置，以追求財富為目的，絕對不可能有黃先生的人生。當然，每個人的生命意義不一樣，不會大家都更黃先生一樣，但是每一個人都有上天賜予能追求有意義生命的能力。這種生命需要思考與規畫，我提倡在理財規畫過程中計畫如何以理財協助達成想要的人生，但是絕對不能本末倒置，認為可以不要對別人有貢獻就能發財。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）