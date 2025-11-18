盛治仁／美中台關係 需大家一起解題

日前受邀主持「遠見高峰會」論壇，參與訪問了紐約時報專欄作家Thomas Friedman、專精兩岸和國際關係的蘇起教授及德州州立大學翁履中教授，對川普總統二度執政的國際局勢與兩岸關係，有一番精彩的探討。

Friedman開宗明義地指出，川普兩任的最大本質差異在於，第一任的官員和幕僚多為「緩衝器」，可以有效勸阻制衡他的過激政策；第二任認命的則多為「放大器」，不但體承上意順著川普的方向走，甚至還會加碼激情演出，因此會出現更多暴衝的做法。

我印象最深刻的一段話，是他回答「世界現在是否還是平的」；表面看來，關稅戰讓自由貿易受到很大影響，但那只是全球化的一個面向。他當年寫「世界是平的」時，twitter只是一種鳥叫聲、Cloud還在天空飄、４Ｇ指的是停車場地點標示、Linked In還是一座監獄、ＡＰＰ是指大學申請書、而Big Data則是一位饒舌歌手。

現在的世界因為科技發展，反而更緊密地被綁在一起；在同一個平台上互動，受到相同的氣候變遷威脅，並同時享受ＡＩ帶來的機會和挑戰，全球人類某種程度上是更加休戚與共。他無法想像會有中美其中一國衰退，而另一國獨好的情況發生，所以呼籲兩國領導人應該更頻繁地會面、降低敵意並謀求合作。

當被問及川普是否保衛台灣，他說如果紐約市被攻擊，他都不敢肯定川普會保衛紐約，遑論台灣？引發全場大笑。他建議台灣在當前緊張的國際局勢下盡量保持低調，全力維持並發展自身的經濟競爭力和軟實力才是正道。蘇起教授則以川普衝擊、美中軍力消長，及美國保台意願降低等因素來分析台灣面對的挑戰。翁履中教授則指出全球政治目前都是「政治務虛、產業務實」，呼籲要團結務實、發揮軟實力，才有機會度過當前挑戰。

三位學者專家的看法都提醒台灣，在川普當政、中美既競爭又合作的詭譎局勢下，要步步為營、不躁進冒動。Friedman特別說，只要兩岸情勢沒有發展到讓中國大陸領導人認為「必須即刻採取行動」的地步，就是對台灣有利的一天。他也說，個人最喜歡的兩個外國就是以色列和台灣，真心希望台灣和平繁榮。

與會者也都擔心川普政府未能延續美國對台長期政策，亦即從軍事同盟和政治夥伴的角度看待台灣價值，卻只專注在把台積電和半導體供應鏈移到美國的布局。川普自認是交易高手，也出版過「交易的藝術」，台灣要全力避免在不知情的情況下成為「被交易」的籌碼。

這次川習會，台灣輿論全神貫注有沒有談及台灣議題，最後鬆了一口氣；我們能做什麼來避免「被交易」呢？我們一方面要與各方深化交流，厚植經濟和軟實力，讓所有國家都把台灣視為正面的夥伴，而非麻煩製造者；另一方面在積極備戰的同時，要更積極地謀和。

和平不只是消極地不挑釁，或把命運放在對手的單方面決定，而是要積極與對手溝通，讓其認知雙方的平和互動，才是對所有人都最有利的賽局選擇，這需要高明的戰略布局和執行力。

當美國對台策略和中美軍事力量的對比都在改變時，我們對中美的關係就不能維持原狀。這個攸關所有人生存發展的題目，需要大家一起來解題。