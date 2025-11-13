名人堂／AI不普及給台灣年輕人的機會

兩年多前生成式ＡＩ ChatGPT橫空出世，一時間捲起滔天浪潮。其後隨著DeepSeek開源式語言模型出現，打破必須巨資方能投入的限制，各式各樣的大語言模型更是層出不窮，快速向各產業、各領域擴散；一、兩年間，已經徹底改變了這個世界的風貌。

隨著ＡＩ巨浪橫掃每個角落，國家的競爭與產業的發展、生產力的提升乃至人類各種活動，都一步一步受到ＡＩ的改造。因此，ＡＩ引進的廣與深、所發揮的影響力之大小、各行各業ＡＩ普及的程度，尤其是每個求職者運用ＡＩ的能力高低，都成為攸關未來發展乃至國力強弱的關鍵要素。

君不見今日領袖群倫的中美兩大強國，在ＡＩ上的比拚都不遺餘力，一步也不敢放鬆。尤其在ＡＩ普及率上，美中二國更是搶占鰲頭。其他強國固然誰也不敢懈怠，但出人意料之外的是，高居第三位的，竟是新加坡這個蕞爾小國。而ＡＩ晶片生產雄踞全球第一的台灣，則敬陪末座，落在不入流的廿一名。

星、台之間出現如此差距，足見ＡＩ普及與製造能力不能相提並論。台灣是舞台搭建者，努力製造ＡＩ可用武之地的晶片；卻對ＡＩ的重要性與應用的可能性茫然不知，而遠遠落於他國之後。兩國之間最大的落差，出現在政府領導者的遠見、智慧與決心。新加坡總理黃循財將一切心力投注於ＡＩ的普及，完善法規、建立制度、組織企業ＡＩ顧問團、設立ＡＩ人才培訓中心，主動出擊，深入內部，劍及履及，手把手輔導企業運用ＡＩ，並積極培訓各產業所需ＡＩ人才。這樣的努力與效率，方能排除眾多大國，躋身全球前三名之列。

反觀台灣，政府只知小言詹詹，在夸夸其談之外，看不到有效的具體行動，遑論俯身走入企業共同攜手克服難關。因而坐享ＡＩ製造龍頭之位，卻任令企業與工作者望ＡＩ而興嘆。淪落至末段班，一點也不冤枉。

只是ＡＩ普及落後眾國，卻為年輕人搏得一個喘息的機會。目前美國最受注意的課題，就是眾多深諳ＡＩ的大企業及科技產業，於聘用新人時，首先指向ＡＩ，查探ＡＩ是否有擔當此工作的能力。之後才徵詢求職者。但優先聘用的不是大學甫畢業、衝勁十足的年輕人，而是富有工作經驗的資深人員，或是對ＡＩ技術可充分掌握的專業人士。於是，大學畢業即失業，成為年輕一代的噩夢。

然而台灣的年輕人遠為幸運，因為企業ＡＩ的運用並不普及也不深入。尤其台灣以中小企業為主，他們與ＡＩ的距離更為遙遠。由於政府無能投入企業運用ＡＩ能力的建設，這樣的企業就更加普遍。

因此，政府的低效加上企業規模偏小、運用ＡＩ能力偏低，反而為台灣年輕人保留了為期不過數年的喘息空間；讓不具備ＡＩ專業能力與工作經驗的大學畢業生，仍與以往一般不虞找不到出路。然而這喘息時間稍縱即逝，後來者必須趕緊補足ＡＩ的缺口；政府更當不恥下問地求教於他國，把握最後機會迎頭趕上。時機一失，即永難回頭！

（作者為經濟評論者）