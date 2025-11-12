日前和朋友吃飯，席間有人說到「今年已收到廿幾張訃聞，只有兩張結婚喜帖」。同樣是退休教授，過去常收到結婚喜帖，有來自親友同事，還有過去教過的學生；然而，這些年喜帖少了，訃聞卻多了。在飯店服務的朋友也説，近年來的壽宴已多過於婚宴了！

一九五○與一九六○年代台灣處於高生育率，當年出生人口陸續成為老人，在壽命延長下老人人口快速增加，同時生育率卻不斷下挫，更推升了老人的占比。六十五歲以上人口今年底將占百分之廿，台灣正式進入「超高齡社會」。

檢視內政部統計，台灣近十年死亡數除了疫情間較突出，其它年份約呈百分之二的增幅，主要為人口老化；因此，二○二○年以來總人口即使負成長，死亡人數也仍在增加。例如，去年死亡人數廿萬一千餘人（較十年前增加三萬餘人），其中約有四分之三是六十五歲以上老人。至於結婚對數，去年約為十二萬三千對（較十年前減少約三萬對）；生育數更離譜，去年只有十三萬四千餘人（較十年前減少約八萬人）。

台灣在一九五○年代生育率曾是世界最高之列，進入廿一世紀不久即被聯合國列入世界最低之列，近年來更是和南韓競逐全球最低。台灣的少子高齡化現象，比一般工業國家來得快又猛！尤其近年來結婚對數下降，直接影響生育，今年新生兒可能只有十一萬，不僅將創下歷史新低，也恐是跌幅最大！

「少子高齡化」現象近十年感受尤深，變的不只是身型與容貌，也是社會的樣態。筆者出門搭乘公車或捷運，除了上下班時間年輕人較多，平常看到車廂內多為銀髮同胞，有好友結伴、有夫妻作堆、也有推著娃娃車帶孫輩出遊。走進公園，傳來一群外籍看護的對話，我聽不懂他們在說什麼，卻看到旁邊停放一排排的輪椅、以及一個個呆滯的眼神。同樣是老人，在老化的路上，卻是不同的情境！當然，這也可能是一前一後的不歸路！

有愈來愈多老人無法自理需要照顧，也有不少老人仍在縱橫商場叱吒政壇！而假以時日，後者可能變成前者，要不就現於訃聞。「少子高齡化」首度出現於人類社會，各國政府都很棘手，舉凡各類預算、稅收都深受影響，而爭議最大的莫過於健保與退休年金。

就在最近，年金議題再度燃起，長期因素是因人口老化，繳保費人口縮減，領年金者逐年增加，社會保險基金遲早入不敷出！至於短期因素，則是當年蔡政府的「年改」是否「合情合理」？

還記得嗎？二○一六年蔡英文甫就任總統即成立「年改會」，聲稱要花一年時間進行社會對話尋求共識。當時筆者即預言，「年改會」宛如釋出寶可夢，讓各行業互相抓，撕裂了社會挑撥了世代，最終為了選票不會去動勞保。果然，「年改會」最後只挑軟柿子拿公教來祭旗，好一個虛晃一招的「社會共識」！

然而，這不是說公教退休撫卹制度不需改，而是政府應從人數最多、債務最高、危機最大的勞保先來進行改革，成功之後，以此為基礎再著手其它社會保險的改革，制度較能永續，這樣才「合情」。

至於「合理」，不能光以「所得替代率」為刪砍年金的標準，也應考慮「工作時所繳的保費」。公教退休後領的比勞工多，最重要的因素是前者繳的較多，不是嗎？（作者為台大退休教授）