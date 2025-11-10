名人堂／困境是鍛鍊一個人最好的方式

哲學家尼采說「那些殺不死你的，會使你更強壯」，美國有個研究證實了這點。

這個研究是追蹤了美國兩百名不同年齡、不同種族的受試者四年，問他們有沒有經歷過生活中的不幸事件，例如因車禍受重傷，生重病到要住院，親人死亡，生意失敗或破產，離婚，住在不安全的社區，受家暴或被性侵害，遭受過大火或大水等等。受訪者平均有過八個不幸事件，但也有百分之八的人不曾遭遇過任何不幸事件。

研究者在察看這些人四年後的幸福狀況時，發現它是個倒寫的Ｕ型曲線，有過中度不幸事件的人，比在曲線兩端的人，對生活的滿意度高，得憂鬱症的機率低，健康上問題也較少。

在陸續追蹤訪談中，研究者發現，有受過挫折的人對新發生的困難反而比一般人不沮喪，曾經的災難經驗反而成為一種保護緩衝；這個效果在排除教育程度、收入、職業類別、婚姻狀態和其他社會因素後，仍然如此。也就是說，人生中的困境反而是鍛鍊一個人最好的方式，挺過了這些災難，天下就沒有什麼事可怕的了。

原來假如我們聚焦在自己的不幸上，它只會加深我們的恐懼和害怕，但是假如放下執念，勇敢走出去幫助別人，這個與人接觸的經驗會使大腦分泌催產素（oxytocin），它會帶動多巴胺（dopamine）和腦內啡（endorphin）的分泌，使我們快樂。其實，人生哪有十全十美，任何事都取決於自己的心態，人的修養和人生觀才是真正決定命運的關鍵。

人生，從自己的哭聲開始，在別人的淚水裡結束，這中間的時光，就叫做幸福。幸福之人並非擁有一切的人，而是懂得感恩的人。林語堂曾說：「什麼是幸福？一是睡在自家的床上，二是吃父母做的飯菜，三是聽愛人給你說情話，四是跟孩子做遊戲。」聽起來好像稀鬆平常，卻很真實。真正的幸福是一種平平淡淡的持久狀態，時間愈長，就愈令人陶醉。其實全世界最美好的童話也不過是一起度過柴米油鹽的歲月。

所以人的心態非常重要，我們受其影響而不自知。有一個實驗是把卅個大學生分成三組。在實驗前，先請他們喝下三種不同口味的飲料。第一組喝的是鮮榨橙汁，第二組喝的是純淨水，第三組喝的是令人不快的苦茶。當他們走入實驗室時，臉上或多或少還保留著喝飲料的表情。實驗者給他們看一個男人離婚過程的短片，然後請他們對男主角做道德的評價。結果發現這三組人所給的分數有著顯著的不同。第一組給的比第二組略高一點。但是，第三組給的評價出奇地低，甚至用了「下流」（nasty）「混蛋」（bastard）之類的髒字。顯示味道引發的心態會不自覺的影響了道德的判斷。

其實這次花蓮水災中的鏟子超人，更再次證實了尼采的那句話。災難擊敗不了人性，反而使人性最美的一點發揮了出來。（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）