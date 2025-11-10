聽新聞
楊渡／國殤與和平

聯合報／ 楊渡

今年八月十五日，金門啟動為期七天的「兩岸和平水陸大法會」，為七千多個兩岸陣亡將士牌位與逾千個民間登記的牌位，藉由佛音梵唱與科儀加持，化解業障、安撫亡靈，祈願災難止息、海峽安寧。

金門一直有許多靈異傳說，那是始於古寧頭戰役時，共軍有六七千人死於登陸戰，由於屍體太多，當時只能隨地埋葬於古井、池溏、山窪地。在民間傳說中，那些流浪不得歸鄉的孤魂常常化為夜夢的哀泣，向生者訴說。更有被附身凡人，忽然講出山東腔語言，發出茫然無歸路的悲嘆。

金門舉辦水陸大法會不只是為了超渡這些解放軍亡靈，還有來自台灣的國軍士兵，他們服役於戰地，命喪於此的也有一千多人。再加上八二三炮戰而死的在地居民，心中都有著難以言說的悲怨吧。兩岸為了戰爭而犧牲的戰士，飄盪在一個原本是作為交通貿易、卻因內戰而埋骨無數的小島上，那是何等悲涼而憂傷的情境。

金門舉辦法會，寫上他們的名字作為牌位，告訴這些亡靈，戰爭結束了，你已退役，可以解散歸鄉了。通過如此莊重嚴肅的儀式，或許，能稍稍化解犧牲於戰爭的傷痕吧。

去年金門友人李台山先生告訴我，由於古寧頭戰役而散落各地的骸骨太多，縣府想籌建一個大佛園區，將亡靈合葬，一起祭拜，讓逝者安息，生者安心，詢之於我如何取名並書寫其意義。我於是想起屈原的〈國殤〉一詩。

此詩一般認為是為祭拜犧牲的楚國戰士而寫。但詩中也描寫吳國、秦國的士兵，因此它更像是一首祭拜犧牲於戰爭中的各方亡靈而作的祭祀之歌。而所有的祈願，最後就是和平，讓人民永離兵災戰火之苦。因此我建議命名為「金門國殤和平紀念園」。希望對兩岸的犧牲者，一體對待。而法會與紀念，不僅是安慰逝者的英靈，更祈願於未來海峽的永久和平。

從金門法會說起是想說明，今年鄭麗文參加白色恐怖死難者的秋祭時，有人仍執著於吳石的共諜身分，叛國與否？因中共地下黨被槍決的台灣人，應否祭拜？這些被中共視為烈士的犧牲者，難道政治上對立的國民黨主席可以去祭拜嗎？

然而從更高的視野看，如果兩岸的解放軍與國軍的犧牲者可以一體超渡，兩岸的政治犯，都是一個時代的政治意識形態與內戰的犧牲者，無論是被國民黨處決的共諜、政治犯、良心犯，或是在大陸被中共鎮壓槍決的國民黨幹部、官員、士兵，當戰爭結束，兩岸和解，我們要如何安慰逝者呢？除了水陸法會的消災祈福超渡，我們是不是應該有一個更高的視野，更遠的願景：祈願於未來，祝願兩岸的永久和平，讓後世子子孫孫，永遠不再受戰爭之苦。這才是兩岸逝者內心最深的願望吧。

當金門水陸大法會，可以一體超渡曾經槍口對射的戰士，為何政治上不能對過去的對立的犧牲者祭拜呢？透過對逝者的悼念祭祀，讓我們更能體會戰爭的殘酷，老百姓所承受的苦難，而祈願於未來兩岸的永久和平吧！

是的，國民黨該超越歷史的局限，才能帶領人民走向未來。（作者為作家）

