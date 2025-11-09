施振榮／以王道精神開放台灣健保大數據

日前在天下雜誌專欄中看到前台中榮總名譽院長陳適安分享「台灣怎麼拚智慧醫療？」對此，我也深有同感，台灣健保有卅年來的醫療數據，是全世界最完整、最詳盡的資料庫，如果沒有好好利用健保資料實在太可惜。

台灣醫界的能量加上ＩＣＴ產業的ＡＩ能量結合在一起，能將健保資料做更多的研究與創新，並進一步運用這些資料來創造價值，相信能對全世界做出重要的貢獻。

不過，如同陳院長所說，因為健保資料庫成立之初，沒有讓民眾簽署同意書，所以當這些資料要應用在智慧醫療、精準醫療等商業用途時，就會與現行法規有所牴觸，導致健保資料使用上的困難。

對此，我建議二個解決方案，一是請主管機關衛生福利部積極推動修法，讓過去蒐集的健保資料在去個人化之後，在沒有侵犯隱私權的疑慮下讓健保資料可以開放商業用途，並訂定一定的商業應用之回饋比例給健保基金，這不僅有助台灣的醫療服務與產業發展，也對民眾與社會有利，利他又利己。

二是面對未來，即日起民眾到醫療院所就醫時，請其簽署健保資料運用的同意書，同意其健保資料在大數據的運用。如有人不願意，也可排除不同意者的健保資料數據，這並不會影響整個健保大數據。

王道就是要建構一個共創價值且利益相對平衡的機制，為此，醫療機構、民眾、醫療主管機關以及企業界等利害相關人，應該要一起坐下來溝通，希望對於健保大數據的使用達到共識。

我在二○一六年提出台灣未來願景，就是要打造台灣成為東方矽文明的發祥地，文明重中之重就是健康醫療，台灣在過去的發展基礎上，可以透過ＩＣＴ平台及ＡＩ應用，在智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻。

尤其ＡＩ時代來臨，ＡＩ技術發展日新月異，未來健保大數據結合ＡＩ可以在智慧醫療領域找到更多的創新應用，並以台灣做為創新的場域，待有初步的成果後，還可進一步推向國際，讓台灣為全人類的醫療服務做出更多貢獻，讓健保大數據的應用可以創造更大的價值。如果放著台灣這個健保數據資料寶庫，而不加以開發運用，實在是太可惜。

而且未來健保大數據的創新應用，不只可以讓台灣受惠，還可進一步將些創新應用推廣到海外，讓更多的人也受惠，這樣所創造的價值就更大。甚至借重ＡＩ，也可以運用在預防醫學領域，藉由ＡＩ分析健保大數據，讓我們及早預防疾病，保持身體健康。

過去台灣已是全球３Ｃ產品物質文明的主要貢獻者，在物質文明方面已做出許多貢獻，我也期待未來在精神文明領域，台灣也能對人類文明做出貢獻，這就是東方矽文明精神。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）