陳力俊／川普移民政策與李斯諫逐客書

美國總統川普兩度掌權，一再主張築起邊境高牆、限制移民入境。川普的口號是「美國優先」，其理由是移民搶奪工作機會，威脅國家安全，並稀釋美國的文化傳統。這一系列政策從限制H–1B技術簽證，到嚴格審查庇護與綠卡，都指向同一個核心：設立障礙，排拒外來者。

美國的強盛史，本就是一部移民史。從歐洲移民、引入非洲奴隸到亞洲移工，從農業社會到高科技產業，移民帶來了勞動力與創新力，使美國長久保持領先。川普設立移民障礙，也許能暫時安撫選民的焦慮，但長遠而言，卻削弱美國吸引全球人才的能力。若這些人才因簽證政策卻步，美國的創新優勢將受到侵蝕。

戰國末年，秦王政聽信讒言，下令驅逐外來客卿，認為這些「異邦之人」不可靠，恐危及國本。丞相李斯於是上〈諫逐客書〉提醒秦王：秦之所以能由邊陲小國而躍升為列強，正因為能廣納天下人才，無論是商鞅變法、張儀縱橫，還是百工之器，皆來自四方。若一紙逐客令行之，等於自斷強盛之源。秦王終被說服，收回成命。歷史證明，秦國最終能一統天下，與李斯的遠見密不可分。

李斯的邏輯是開放的。他認為「泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深」，天下的資源與才能並無國界之分，只要能被我所用，就是國家力量的一部分。秦國地處西陲，本非富庶之地，卻能憑藉接納異才而步步壯大。李斯看見的是外來者的價值：他們不是威脅，而是資源。驅逐外來人，等於自廢武功。

川普的邏輯則是封閉的。他強調保護本土，認為外來者是「入侵者」，帶來治安與就業的壓力。即使美國因移民而成為世界最具活力的社會，川普仍選擇強調短期的安全與政治利益，而非長期的國力根基。其背後反映的，是強權社會在全球化浪潮下的不安與焦慮。

李斯與川普所處的環境不同。戰國秦國仍在與六國競爭，國力雖強卻未至巔峰，對外來人才有迫切需求。美國在廿一世紀初已是全球霸主，川普的排外政策更多來自「既得利益者的焦慮」。秦國的選擇是求強，美國的選擇是自保。這正是兩者在歷史評價上的差異所在。

然而，歷史一再告訴我們：一個國家要維持強盛，開放與包容往往比封閉與排拒更具生命力。中國古語云：「海納百川，有容乃大。」秦始皇統一天下後，「不愛六國之人，楚人一炬，可憐焦土」，迅速落得族滅；清朝中後期的閉關自守，正是使中國錯失工業革命契機的原因之一。

李斯諫逐客令的故事，提醒我們強國之路需要胸懷與遠見。川普設立移民障礙的政策，則折射出當代強權的焦慮與局限。兩者對照，不難得出結論：吸納外來者，是國家長盛不衰的關鍵；排拒外來者，則可能在短期迎合民意，但長遠卻損害國力。

今日世界各國都在面對移民議題。歐洲因難民潮而爭論，美國因邊境問題而撕裂，東亞各國則因勞動力短缺引進外籍移工。這些現象都在提醒我們：如何看待「他者」，不只是政策問題，更是文明選擇。

秦王政聽從李斯，成就了秦國一統。美國若能回到移民立國的初心，也許才能避免因封閉而衰落。否則，歷史可能會告訴我們：強盛不靠築牆，而是開放，「兼容並蓄」才是王道。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）