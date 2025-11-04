聽新聞
0:00 / 0:00

方祖涵／職業棒球的第三次世界大戰

聯合報／ 方祖涵

一直到一九九二年球季前，美國職棒大聯盟自稱為「世界大賽」的總冠軍系列戰，其實都只是自家人關起門玩遊戲而已。多倫多藍鳥隊不但在一九九二年打破百年障礙，更一舉奪得冠軍，並且在隔年完成二連霸。那兩年，背負加拿大楓葉旗的藍鳥不只是擊敗對手，更是在一個傳統由美國球隊主導的領域裡，正式取得一席之地。

三十多年後的今天，從未在總冠軍賽落敗的藍鳥，再度登上職棒最高舞台，對決財力雄厚的新世代邪惡帝國道奇，七場驚動天地鬼神的戰役，造就出史上最經典的冠軍賽之一。道奇最終從二勝三負逆勢翻轉，與藍鳥一樣，成為近五十年來少數成功連霸的球隊。

川普政府以關稅作為武器、並將與加拿大的貿易談判推向極限時，藍鳥與美國球隊第三次交鋒—這個世紀的首度世界大戰，牽扯出不少耐人尋味的橋段。

很難想像棒球賽竟然直接影響關稅稅率吧？上個月加拿大安大略省政府斥資約七千五百萬美元買下電視廣告時段，在大聯盟季後賽播出反關稅訊息，內容引用了川普偶像、美國前總統雷根演說對關稅的嚴厲批評，結果白宮隨即宣布將加拿大輸美商品關稅額外再提高百分之十。

相對於與北方鄰居充滿敵意的衝突，川普對助拳道奇的幾位日籍球員卻有諸多讚譽，先前就跟記者大聊大谷翔平，到亞洲參加亞太經濟合作會議期間訪日，向天皇德仁當面稱讚道奇投手山本由伸，更與棒球迷新首相高市早苗一起看了球賽轉播，甚至因此延誤正式閣員會談。國際關係親疏遠近，居然在棒球場清晰可見。

在如此局面下，藍鳥對上美國隊伍不再只是場內比分的輸贏，而是自由貿易與保護主義的碰撞、社福國家跟資本主義的對決。自從川普上任後，無論是關稅戰，或是將加拿大併為第五十一州的挑釁言論，都成為民族情緒的燃料。激烈衝突先前已在職業冰球上演，球賽開始前的國歌演奏經常充滿噓聲，還曾出現球員因政治立場不同而在場上互毆。

類似情緒自然延伸至球迷，來自加拿大的冰上曲棍球界巨星葛瑞茲基曾是國家英雄，卻因為是川普鐵粉，被自家粉絲痛罵抵制。世界大賽期間，剛公開戀情的前總理杜魯多與歌手凱蒂．佩芮，因後者力挺道奇，竟引發網路要求兩人分手的聲浪。更有趣的是，長居洛杉磯郊區的英國哈利王子與妻子梅根在現場替道奇加油，還被稱為叛國行為，畢竟哈利王子的爸爸查理三世，不管從名義或是憲法上來說，都還是加拿大的國王。

相對來說，兩隊球員之間的支持情誼，反而令人動容。雙方球員都在球帽寫上道奇因意外變故缺席投手維西亞的背號，為他的家庭祈禱。畢竟，大家最終的共同點，還是棒球。

藍鳥再度挑戰世界大賽，只是當下的世界，比一九九二年更喧鬧，也更狹隘。

儘管如此，能在這樣的時代看到七場精彩比賽，已是一種難得的幸福。

（作者為運動文學作家）

多倫多 加拿大 美國 川普 貿易談判

延伸閱讀

川普稱中俄秘密進行核試驗 美國要怎麼跟進？

川普：輝達先進晶片不會給「其他人」

美關稅回不去了！官員直言：認命吧 最高法院難撼川普政策

美軍武攻運毒船已擊斃64人 川普政府稱不須國會同意

相關新聞

方祖涵／職業棒球的第三次世界大戰

一直到一九九二年球季前，美國職棒大聯盟自稱為「世界大賽」的總冠軍系列戰，其實都只是自家人關起門玩遊戲而已。多倫多藍鳥隊不...

陳冲／經貿同盟 軍事同盟 縱橫捭闔

重磅消息！冷戰結束卅五年後，亞太地區第一個軍事同盟成立！不在東亞、北亞所謂的軍事熱區，也不在東南亞的戰爭潛勢區，而在南半...

魏國彥／生態有價時代來了

鄧麗君有首名曲「路邊的野花不要採」：

闕志克／中得心源的楊振寧

一九九三年一月我從柏克萊加大搬到石溪大學，擔任電腦科學系助理教授，楊振寧那時已領導該校理論物理研究中心長達廿八年。在石溪...

趙春山／川習未提台灣 賴應懂觀棋不語

全球矚目的川習會順利落幕，兩位主角在會面中，除了使用一些「惺惺相惜」的禮貌性用語，外界很難看出各自葫蘆裏賣的什麼藥。

陳力俊／無人駕駛計程車與交通的未來

九月中於美國舊金山灣區旅途中，有機會試乘無人駕駛計程車。一趟來回約廿分鐘的車程，不僅是一次嶄新的交通體驗，更像是一場與未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。