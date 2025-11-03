陳冲／經貿同盟 軍事同盟 縱橫捭闔

重磅消息！冷戰結束卅五年後，亞太地區第一個軍事同盟成立！不在東亞、北亞所謂的軍事熱區，也不在東南亞的戰爭潛勢區，而在南半球的澳紐，不是一般理解的澳紐，而是澳洲與巴布亞紐幾內亞（簡稱巴紐）。

本年十月六日雙方簽署協定，雖然軍事合作對澳洲不算是第一遭，但去年與本身連銀行都無的諾魯、吐瓦魯、而人口僅萬餘的蕞爾小國結盟，並無任何實質意義，連澳洲本身都很低調。但巴紐人口多達一千餘萬，幅員又廣，雙方又有共同防禦條款，巴紐國民更可在萬人限額內參加澳洲軍隊服役，萬人看似不多，然以澳洲三軍總人數不過六萬而言，雙方結盟可謂誠意十足，而就地緣政治觀察，隱含意義更大，強過日本所謂的區域安全。

台灣一直很關注巴紐千萬人口在國際上的分量，可惜外交事務不很順利，一九九九年雙方曾一度宣布建交，結果十七天後，沒錯！十七天後又宣布斷交，可見外交戰場拚搏的慘烈。二○○六年，曾有外交掮客透過國安會願以三千萬美元中介建交，結果徒留詐騙案疑雲，據云國庫損失超過千萬。及至二○二三年巴紐突又宣布撤回在台灣商務代表處，改在首都莫士比設立一人代表處，連續創下外交史上奇譚。不過有關巴紐更激烈的外交肉搏，近年則在坎培拉與北京之間展開。

最近西方媒體大幅報導巴紐與澳洲的軍事同盟，乍看似無特別，因巴紐在二次大戰前原劃歸澳洲統治，戰後獨立，屬大英國協，本就淵源甚深。但因巴紐地處軍事要衝，近年又與北京在經貿與軍事訓練合作，地緣政治敏感。近十年來，美國捨亞太改採印太觀念，戰略重心已有變更。二○二一年，美英澳合組ＡＵＫＵＳ，表面上是協助澳洲打造核子潛艦，實際上心照不宣，是南太平洋海上的軍事聯盟；十月底川普訪問韓國拋出技術援助建造核艦消息，恰與ＡＵＫＵＳ相呼應，是否變相擴大聯盟，令人不免多心。

南太平洋諸島國，多處戰略要津，以去年初與中華民國斷交的諾魯為例，一戰時德國有海軍基地，二戰時日本設空軍基地，軍事價值不在話下。小國沒有本土銀行，全國只有澳銀（Bendigo）分行，與台灣斷交後，澳商銀不堪虧損撤出，結果中國銀行表態補位。二○二四年底，澳洲政府與諾魯簽訂安全協議，大型的ＣＢ銀行同意Bendigo撤出後即行進駐，可見在國際縱橫捭闔上，澳洲肩負鞏固南太平洋國家的重責。名為安全（軍事）協議，實際上內容涵蓋金融、基建、教育、醫療，財務援助等，二○二四年四月十日本基金會曾發表「快樂島 戰雲密布」一文，承十家媒體轉載，即描述諾魯的微妙異動，也惋惜台北未藉金融服務的提供保住一席邦交國。

由南太平洋近日的發展觀察，軍事及經貿很難脫鉤，軍事聯盟沒有經貿為輔，常難以成局，而經貿聯盟欠缺安全撐腰，往往左支右絀，「經濟學人」雜誌評論澳紐事件時，將安全與支票簿夾敘，可見一斑。

川普亞洲行，與日韓元首會談，宣示區域安全，隱含軍事同盟意味；而與東協則是等距外交，四平八穩，「從從容容」。最尷尬的恐怕是台灣，既非區域也非等距，充其量是押寶單邊，但盟國（美）利益優先，恐怕是地緣政治（或經濟）上，籌碼最少的牌局，不可不慎。

十月底，川普在關稅戰方興未艾之際，宣示重啟（resume）核試，予人在經貿軍事夾纏中，又增不少遐想。

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）