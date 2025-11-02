魏國彥／生態有價時代來了

鄧麗君有首名曲「路邊的野花不要採」：

「送你送到小村外，有句話兒要交代，雖然已經是百花開，路邊的野花你不要採…」

這是一首情歌，守在家裡的那一位含蓄地向情郎表白，我在家裡等著你，你可別在外面拈花惹草喲！

從今年開始，不管原來你的愛情觀為何，或生態保育意識強弱，路邊的野花不能隨便摘採，因為「生態有價」的時代來了！國際標準化組織（ＩＳＯ）十月七日發布全球首個生物多樣性的國際標準「ISO 17298：組織生物多樣性指南和要求」，這項標準將「生物多樣性」納入核心治理與風險管理實踐，提供企業一套系統化、可衡量的管理工具，用以辨識、評估並減緩自身活動對自然環境的負面影響，同時強化營運韌性與利害關係人的信任。

人類史上第一次有了一本具有國際共識的「規範書」問世了。這套國際標準讓公司、投資人、政府，及所有利害關係人，有了一套測量、管理與報告人類與大自然的關係的方法論。這個ＩＳＯ準則將成未來企業與國家撰寫永續報告書的依據之一。簡言之，ISO 17298將規範各企業與機構建立一個統一框架，評估其對自然的依賴性、風險和影響，並轉化為具體行動。這套新的管理標準向碳管理的 ISO 14001借鏡，在永續報告書中除了進行「與氣候相關的財務揭露」（ＴＣＦＤ）之外，也將加入「與自然相關的財物揭露」（ＴＮＦＤ）。

聯合國下設之「政府間生物多樣性與生態服務平台」評估：過去五十年來，全球生物多樣性每十年降低二到六個百分點，威脅到食物安全、土地安全、經濟穩定性與社會韌性。若轉換成金額，全球生產毛額（ＧＤＰ）的半數（約五十八兆美金）倚賴所謂「生態服務功能」，包含乾淨的水、土壤的肥力、大自然提供的各種物資材料。也因此，與生物多樣性連結的生態環境成本必須被「內部化」，進入財務管理與經濟成長評估之中，才能達到良善的環境治理，因此，這討國際標準也納入了與自然相關的融資機制。相對於先前企業每年要撰寫的「永續報告書」，這個ISO 17298國際標準發布後，將會繼「碳排放」項目之後把「生態」的價值標準化與市場化，企業在「氣候行動」之後將邁向「自然行動」。

在ISO 17298的要求下，生物多樣性將進入公司的信用評等與審計線索；企業也必須去迎合投資者與消費者的期待，以便獲得市場青睞，從而得到較優渥的銀行融資。未來，企業的永續部門將增加「自然會計師」等職位，在這樣的過程中，公司從「永續報告書」的撰寫逐漸成為符合全球目標的在地行動者。國家也將完善更多有關生物多樣性與生態服務功能的統計數字。

目前在關稅不確定的陰影下，企業界要求「碳稅緩徵兩年」；看來，未來國際還會加徵「生態稅」，企業除了有「碳焦慮」外，又增加「生態焦慮」。對於以出口貿易為主要收入的我國而言不啻雪上加霜。但是，對於ISO 17298上路，台灣避得了一時，避不了永久，政府與企業都必須未雨綢繆，嚴陣以待。行政院國發會、金管會、農業部、環境部、財政部、與經濟部的聯席作業也勢在必行、箭在弦上了。（作者曾擔任行政院前環保署署長）