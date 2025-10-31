趙春山／川習未提台灣 賴應懂觀棋不語

全球矚目的川習會順利落幕，兩位主角在會面中，除了使用一些「惺惺相惜」的禮貌性用語，外界很難看出各自葫蘆裏賣的什麼藥。

元首外交在國際關係的意義本就形式重於實質，除非雙方在重大議題取得相當共識；否則，「相見不如不見」。川習會的如期召開顯示，中美經過五輪的貿易協商後，雙方已就關稅、黃豆採購、稀土出口管制，以及打擊非法芬太尼交易等問題，達成了「框架協議」，後續就等著雙方的工作小組來補白。

如此看來，中美關係歷經二○一九年川習會以來的紛紛擾擾後，如今繞了一圈，又回到當初貿易戰前的局面。原因如美國智庫蘭德公司日前發表的一份題為《穩定中美競爭關係》的研究報告，其中建議中美雙方應接受某種程度的「暫時性妥協」。

美國前亞太助卿康達即表示，中美雙方目前似乎都聚焦在維持穩定，但雙邊關係基本面沒有任何改變。因此，我認為中美兩國元首這次「相見歡」，只是為了「穩定壓倒一切」。所謂基本面，涉及的是雙方「戰略互疑」形成的一些結構性矛盾和利益衝突問題。例如，在這次川普亞洲之行的過程中，美國國防部長赫塞斯與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談，強調的就是「美日同盟對於威懾中國非常重要」。

對於這次川習會未提台灣，台灣內部的感覺因人而異，但不外是「一則以喜，一則以憂」。我認為正確的解讀是，「台灣問題」目前並未處在中美關係的優先地位，雙方沒有必要為此攤牌。

對中共而言，新華社在川習會前發表的三篇署名文章，已對台灣問題和兩岸關係發展，做了明確的說明。這些話不僅說給台灣聽，也是說給包括美國在內的「外力」聽。

中共認為「台灣問題必然要由中國人自已解決」，因此不會成為對外交易的對象。如果未來中共與美國談台灣問題，只是為了掃除障礙，要美國在台獨，甚至統一問題上表態。中共會按自己的規畫，決定解決台灣問題的時刻和方式。

川普說「台灣就是台灣」，在川習會不談台灣，是要保留未來與中共談判的活動空間。川普與其所有前任同樣，不會挑戰中共眼裡的這個「核心利益的核心」。川普熱中「交易式外交」，會在台灣問題上說三道四，換取中共在涉及美國利益的其他國際問題上採取合作或妥協的立場。

不可否認，台灣內部的「館長效應」、「反罷免」成功，以及鄭麗文當選國民黨主席，讓對岸察覺到兩岸和平的一線曙光；但實事求是，中共認為這線曙光，會因民進黨的執政而稍縱即逝。

因此，未來兩年是決定台灣前途的關鍵時刻。二○一八年四月，前總統蔡英文接受專訪時稱：即便外界有說法指台灣是別人的棋子，但她仍強調，「不要忘了，我們自己也是棋手。」以台灣目前的內外處境，賴清德總統的當務之急，恐怕是要避免讓台灣從「棋子」淪為「棄子」。

美國前總統柯林頓在回憶錄談到處理一九九六年台海危機時，曾感慨說台灣問題與中東問題不同，兩岸領導人如果能避免言語相撞，就不會讓危機步步升高。面對川習會這盤棋局，賴政府執政團隊應洞燭機先，懂得「觀棋不語真君子」的道理。

（作者為淡江大學榮譽教授）