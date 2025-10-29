廖元豪／政府扣補助 大學還有脊梁嗎？

在大學自治的保障下，政府不可以「干預」大學的研究、教學，以及相關的組織程序。台大前校長管中閔與作家楊渡合撰的《大學的脊梁》，曾詳述並批判政府在「卡管」事件中，如何以政治干預校長遴選，也顯示台大終能挺住壓力，挺起脊梁的範例。然而，若政府不是用積極的政治、法律「干預」，而是消極地用錢當武器，對於不聽話的學校「不補助」，那大學還能挺起「脊梁」嗎？

美國川普政府最近對九所美國知名大學，提出了一個所謂《高等教育卓越協定》。願意簽下這個《協定》的大學，可以獲得大筆的補助款，但條件是必須承諾在學校的教學研究上做許多的「配合」。這些配合條件包括：不准有種族性別等差異，要用標準測驗決定大學部的入學；消除那些鎮壓保守派思想的科系組織（如性別研究學程）；教職員僱用僅能將能力納入考慮，不准優先錄取特定種族或性別；學費凍漲，而且校務基金特別充裕的富校，在科學領域應給學生免學費；反洗錢、反恐，而且外籍生限於百分之十五以內等。這些都是川普代表的保守主義價值觀，是ＭＡＧＡ運動多年來想要翻轉「大學菁英自由派」的手段。

《協定》一出，美國學術圈譁然，紛紛指控這是政治介入校園，想要侵犯學術自由的勒索行徑，甚至也認為這些條款有違憲之嫌。目前在名單中的九所大學，已有八所公開表示拒絕簽訂此一協定，僅德州奧斯丁大學尚未正面回覆。

憑良心說，《協定》的內容未必全錯，而用額外補助當條件，也不見得違憲。支持《協定》人士指出，美國近年來學費飆漲，頂尖大學學費早已超出正常中產階級所能負荷的水準，在此情況下政府對於拿到補助款較多且本身就極為富有的大學，要求減免學費，誰曰不宜？此外，優異的國內學生和學者被國際學生擠掉了機會，教職員的思想高度一致偏向自由派，對於保守派的學生構成敵意環境，這根本不是大學該有的多元。矯枉必須過正，《協定》只是撥亂反正而已。事實上，一九六○年代以來的各種反歧視法（包括禁止性騷擾），幾乎都是透過「附條件補助款」達成的—法律本來就規定「受補助學校必須禁止種族／性別歧視」，只是川朝對何謂歧視的解釋、定義不同而已。

然而為何各校仍採取抗拒態度？因為在沒有法律明確要求的情況下，政府逕行要求各校在研究、教學上全面配合，的確明顯干預了應由各校的教學研究自由。而且最高法院也曾判決，補助與否雖屬政府裁量，但若變成「不配合就沒錢」的命令，那已經變動原來自願配合的特質，依然是違憲的。

在台灣，各大學恐怕更難以抵抗誘惑與壓力。因為相較起美國名校，我們的大學在財務上更加倚賴政府資金，而教育部也愈來愈習慣對大學作出鉅細靡遺的指點乃至要求，鮮少聽說哪個大學膽敢引用法律來對抗。台大在卡管事件能做到「威武不能屈」，但「貧賤不能移」與「富貴不能淫」，恐怕更加困難。怎樣改變各大學只有政府這個大金主的情況，或是限制政府補助的政治考量，會是當前大學自治的重要議題。否則巧婦難為無米之炊，大學脊梁也是空談。（作者為國立政治大學法律學系副教授）