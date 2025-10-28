李清志／追求城市永恆的價值

在這個城市裡，有人只看到短暫的利益，有人卻看到城市永恆的價值。

世界上最珍貴的事物通常是看不見的，但是看得見的是短暫的，看不見的才是永恆的；那些膚淺的人通常只看到短暫的利益，只有那些有深度的人才看得到永恆的價值。

二○二五老屋新生大獎日前頒獎，今年選出三個評審團大獎，包括博愛路二號店屋、勤美0km山物所，以及After5 步驟六，另外也選出「Best 10」得獎名單，包括台灣文學糧倉、ＣＡＭＡ豆留森林、酸甜二號店、奎府聚書店、李臨秋故居、市民書店、共生溫室、天津大酒店、四務所、Terra土然巧克力專賣店，還有整建維護特別獎和煦。

博愛路二號店屋位於台北城北門附近，周邊有鐵道部、郵政總局、三井倉庫，以及撫台街洋樓等歷史古蹟，就在博愛路、延平南路Ｙ字路口，地處重要路段，同時也面臨強大的都更壓力；如果整個街區都更成功，北門前將豎立起高聳的摩天大樓，破壞北門歷史園區的景觀，幸好屋主黃先生在都更會議中，就表明堅決不參加都更，要將老建築保留下來，甚至自己出錢整修復原整個老建築，所以博愛路二號到「京町八號」咖啡店，才得以被保留下來。

勤美0km山物所原本是林務局舊日本宿舍建築群，勤美集團耗費人力物力，將舊宿舍建築群規畫設計成一座兼具展示與教育的場域，內容豐富多元，主要是關於森林生態與林業文化的再發現，突破了過去歷史建築再利用只能做餐廳、咖啡店的窠臼。ＣＡＭＡ豆留森林則是陽明山上的老房子，在連鎖咖啡店ＣＡＭＡ的努力下，不計血本整修復原成為優雅的咖啡園區。

大稻埕的李臨秋故居則是「望春風」作者李臨秋的故居，其後代子孫自費買下老房子，整修成為李臨秋的博物館，並且自費經營，作為發揚台灣歌謠的根據地。天津大酒店是條通街區的老旅店，業主並沒有拆除蓋豪宅，反倒是重新整修，保留旅店大部分的原貌，讓人可以體驗昔日建築的風采。

村上春樹有一篇短篇小說「起司蛋糕的我的貧窮」，描述一對貧窮年輕夫妻，住在東京市區一座銳角三角形的住宅裡。台北蛋黃區也有這樣一座畸零地老房子改造成的咖啡店「After5 步驟六」，銳角三角形的老房子，內部整修恰如其分，保留老建築的部分痕跡，空間利用十分巧妙，塑造出現代城市少見的溫馨氛圍。酸甜二號店與Terra土然巧克力專賣店，都是在尋常街區，努力創造出自己心目中的烏托邦，讓每一個日常都變得不尋常。

在紙本式微的年代，台北這座城市仍然有許多獨立書店，努力經營著自己的空間，這次評審團特別選出兩間不同風格的書店，證明台北這座城市並非文化沙漠；而共生溫室與四務所則是新型態的城市工作室，凸顯城市工作型態的未來改變。和煦住宅案整建維護特別獎，主要原因是老宅的整修，調整為適合長輩的無障礙需求，並且找回家的記憶與溫暖。

今年許多得獎的業主，都是看到城市永恆的價值，寧願捨棄短暫的利益，讓人十分感動。這個現象代表台北城市的進步，這樣的進步不只是建築硬體的進步，而是人的進步；代表著我們城市的市民從只看得見短期的利益，進步到看得見城市永恆的價值。

