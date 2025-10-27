王文華／韓愈怎麼用AI？

教師節，我思考：老師的工作，還是韓愈說的「傳道、授業、解惑」嗎？

「Alpha School」是最近美國備受矚目的一所學校。美國的公立中小學免費，它每年要收四萬美金。仍供不應求，全美已有十四家分校，並迅速擴展。

它標榜「ＡＩ驅動」。學生每天只花兩小時在「學業」，方式是與電腦互動。ＡＩ依照學生個別的能力和興趣，量身打造合適課程。並以線上問答，評估學生進度。其他時間，學生分組做專案，用ＡＩ工具學習煮飯、理財、創業、野地求生…等生活技能。

老師不再對全班講課，也不備課、改作業。老師變成「嚮導」，激勵學生自主學習，並在學生卡關時排解情緒。激勵方法之一，是給現金，順便學習理財。

批評者不以為然。並對菁英取向（家長付得起四萬美金）、過度倚賴電腦，感到憂心。

除了中小學，ＡＩ也顛覆大學教育。許多學生把讀原著、寫報告的功課丟給ＡＩ。大部分教授禁止，但效果有限。普林斯頓大學科技史教授Graham Burnett嘗試不同方法。

他要求學生和機器人討論「注意力」這個主題，然後把討論精華寫成四頁報告。一位學生問ChatGPT能否體會音樂的美，並請它寫出一首歌讓他掉淚。它寫了，他沒哭。另一位學生問人與機器的差異，ChatGPT說人從生活體驗中去感覺、詮釋、反思。而機器沒有主觀經驗，只能從數據中去處理、預測、架構。

課堂討論時，同學踴躍發言。有同學憂心ＡＩ無所不知，真人將無價值。另一位同學回應：「但ＡＩ不是我。它不知身為人，身為我，是什麼感覺。」

這不正是韓愈以來教育的目的！探索做為人、做為自己的潛力與限制，學習去體驗喜怒哀樂生老病死。諷刺的是，如今是由機器，幫助人類體會到這一點。

當這機器已能做到大部分的傳道、授業、解惑，當學生可以廿四小時、毫無顧忌和保留地跟機器互動，老師的角色是什麼？

我不是專業老師，但教過一些課。上課時，我的學生也打瞌睡或滑手機。這讓我自知很多東西不需要老師教了，而老師教其他東西的方法必須改變。

也許是像「Alpha School」，針對學生在學業、人格、情緒上的需求，提供客製化的照顧，並讓學生持續對學習保持興趣。

也許是像普林斯頓這位教授，出有趣的作業，讓學生在與ＡＩ互動中想得更深。問有趣的問題，讓同學有意願在課堂上發言。幫學生整理、統合、深化，讓他們繼續問ＡＩ更深入的問題。ＡＩ知道所有答案，「解惑」就交給它。真人老師的價值，是引導學生持續提出問題。當年韓愈感嘆的「小學而大遺」，前者靠ＡＩ，後者靠真人。韓愈若在世，可能這樣用ＡＩ。

ＡＩ對人類最大的貢獻，是讓我們第一次真正警覺到：身為人的價值，並且重新學習，人類每一種角色的意義。

（作者為作家，網路媒體「創新拿鐵」創辦人）