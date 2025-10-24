廖達琪／我們可靈活務實打俄羅斯牌嗎？

俄羅斯─這個其實離我們比美國近的國度，在國人印象中，可能感知敵對的多，友好的少，覺得不須與其特別打交道的更可能為數不少；尤其在我們國家安全以美中對壘、印太區域為核心的國防布建圖上，俄似不是我們的雷達區，其雖大雖橫，但自有大過俄的他國對付，我們不須碰！不過，近日有關俄羅斯和台灣的新聞，引起筆者的注意、回顧及發想：俄羅斯對台灣真的是不能碰、不能用、不能交嗎？

十月初英國衛報指出，台灣已成俄羅斯輕油最大買家，自二○二二年以降，台灣已進口總額四十九億美元的俄國輕油，占該國出口的百分之廿，成為最大買家；且逐年檢視，購買量有增無減，如今年上半年比去年同期成長百分之四十四；儘管俄烏戰爭持續進行，台灣在二○二二即已加入國際對俄羅斯的一些制裁，並實施出口管制，但台灣對其輕油的大量購買，等於挹注其續戰的資源！然還未等國際反應，民進黨立委已表示，怕川普用關稅報復，應勸阻主要買家台塑不宜再購。行政院方表示已與台塑溝通，其態度為跟著歐盟走，因輕油非屬禁買物資，歐盟也持續向俄購買；據了解，歐盟承諾明年不再買，台塑就會跟進，但明年情況如何？自是未定。

以上這則新聞多少透露台灣透過經濟實力、民間力量，跟俄羅斯產生連結。而我們是否可多加利用這方面的巧實力？

中華民國政府於一九四九年下半年遷台，能安然度過最初的風雨飄搖，得以整軍經武、生猛發展至今，一九五○年六月廿五日的韓戰爆發是關鍵；因為美國第七艦隊於廿七日駛入台海、協防台灣。而韓戰這一底定二戰後美蘇冷戰對峙格局的戰役，是誰發起的？居然救到台灣的國府？

依據史料及北京大學歷史系終身教授金東吉研究指出，背後同意支持北韓金日成進攻南韓請求的，是當時蘇聯領導人史達林；雖然他在一九四九年底以前，以二戰剛結束不宜再起事端為由，拒絕金多次進攻之請求，卻於一九五○年一月底同意，並要求金不可告訴毛澤東。這中間的關鍵轉變，應是美國對中共政權有策略聯盟的意圖，希冀「聯中制蘇」。

因應美國全盤戰略的調整，蘇聯一方得應付歐洲，因當時北約已成立；一方又得對付美國，當然不能讓毛轉向，史達林乃得設計留住毛仍為亞洲同盟，最佳方法是讓毛與美敵對，韓戰就是試驗點，果然一試成功。金日成一開打，當時受託管南韓的美國，即宣布參戰，還打到鴨綠江邊，毛澤東當然宣戰對打；中華民國政府在台灣卻也意外地得到喘息及復原機會，不僅活，還活得很好的延續下來！

史達林的策畫推動韓戰，意外救了台灣，當然非出於對中華民國政府的善意，主要仍是自我利益的考量，但蔣介石之子蔣經國曾待在蘇聯十二年，還娶了俄羅斯女子為妻，這些牽連，不能說毫不起作用。

其實史達林救台灣還不只這一次，一九四九年十二月十六日毛澤東向史氏請求支援攻台，因當時蔣介石仍處下野狀態，島內混沌，較易攻下，但毛那時軍備不足，渡海作戰必須有蘇聯海空支援；史達林亦是以二戰才結束等等理由，未予同意。

回顧歷史，偶然似大於必然！但所有的意外，又不能排除曾有的細膩耕耘及因緣聚合的似無用之用！審視當下，俄羅斯這張牌，我們怎能不玩一下呢？

（作者為中山大學政治研究所榮譽教授）