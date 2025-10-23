葉銀華／嚴重少子化 是經濟成長隱憂

台灣的少子化問題不是新鮮事，未來人口總數持續下降是可預期的現象。但，少子化與人口總數下降的問題，比大家想像的嚴重。台灣的出生人數在一九八二年還有四十萬，兩千年後就持續低於卅萬、二○一七年後持續低於廿萬。原本今年國發會預估出生人數約十三萬人，但根據前九個月的實際數據推估，今年出生人數可能不到十一萬；原本國發會預估此情形要到二○三三年才會發生，現在卻提早八年。

再者，之前每逢虎年，出生人數就會大減，二年後的龍年就會反轉。但最近一次的二○二二虎年出生人數下降至約十三點九萬人，結果二○二四龍年出生人數不增反降為近十三點五萬，今年又再大跌，代表台灣出生人數趨勢再一次發生變動。

台灣自二○二○年開始，每年死亡人數就大於出生人數，而且兩者的差距會持續增加。以去年為例，出生人數約十三點五萬，死亡人數則為廿點二萬，代表去年台灣總人數下降六點七萬。且根據國發會預估，出生人數持續減少、死亡人數持續增加，二○三五年台灣總人數會下降十三點七萬人，二○四五年台灣總人數會下降首度超過廿萬人。再加上前二段描述，未來台灣總人數的下降將比國發會預估更嚴重。因此，首先建議國發會根據台灣人數變化的新型態，更嚴謹地重新預估，做為擬定政策的參考。

出生人數下降對經濟成長的衝擊，屬於溫水煮青蛙。現在新的工作人口供給數，決定於廿幾年前出生人數。例如：目前新供給工作人口有廿七萬；廿幾年後，新供給僅不到現在的一半。目前許多產業已有某種程度缺工，廿幾年後，問題比現在倍增困難。

如果說自動化生產與服務提供，不需要如過去般的人力需求，且各國也面臨少子化，以此論點規避檢討少子化的問題，則太過樂觀。首先是很多工作無法以自動化取代，即使可取代，也有時間的延宕；其次是不同層級之員工供需之不平衡現象，在少子化情況愈有可能發生高不成、低不就的現象。再者是在少子化時代，工作意願有可能會明顯降低，而選擇依附上一代。

因此，少子化直接導致勞動人口減少，若沒有足夠的外籍勞工政策或自動化技術補足，將使經濟成長有下降的壓力，特別是台灣是以製造業為主體。其次，勞動市場緊縮將推升工資成本，可能削弱國際競爭力與物價上漲。再者，少子化逐漸演變成內需市場縮小，消費結構偏向高齡族群需求（醫療、照護）。另外，人口老化加速，使每位工作者之撫養比上升，衝擊各種退休基金的財務健全性，進而轉嫁到政府財政壓力。年輕人口是創新與創業的主要來源，若無法以教育、科技與制度設計提升人均生產力，將使經濟成長趨緩。

台灣人均生育率是全球最低的層級，加上五十五歲以上的勞動參與率明顯低於世界各主要國家，加重少子化對經濟成長的衝擊。現在政府採行之生育補助政策效果有限，應該要精準政策、全盤配套措施與積極落實，包括：提高中高齡的勞動參與率、精準的外籍勞工政策、降低學用落差、提升人力資源與自動化的產業轉型。