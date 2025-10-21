王正方／暴力是美國的傳統？

年輕的美國保守主義積極分子柯克，熱心推廣ＭＡＧＡ理念。柯克曾全力為川普助選，贏得眾多年輕選票。他的直播節目流量驚人，還經常在各大學校園演說，標題「證明我錯」，現場聽眾提問，他能言善辯，據說影響了不少新世代。

柯克在猶他州猶他谷大學與上千學生對談，有人持槍射擊，彈中柯克頸部，送醫不治。數日後廿二歲的羅賓森遭逮，聲稱柯某的言行是在製造仇恨，必須去除此人。

柯克的追思會場面盛大，遺孀艾瑞卡含著淚說：「我原諒凶手，我的丈夫想拯救年輕人，就像那個奪走他性命的人一樣。因為這是基督的做法，也是查理（柯克）會做的事。仇恨的答案不是仇恨，福音告訴我們，答案是愛，永遠是愛。」

艾瑞卡在極度悲傷的情況下，講出這番話來，顯示她是位虔誠、信仰真誠的基督徒。世間所有宗教都教導世人互愛互敬，消除仇恨。然而，號稱信教的人雖多，並非每個都擁有寬恕愛人的心。川普總統也參加了柯克追思會，上台明白說出：「查理不恨他的對手，希望他們都好。我跟查理不同，我恨我的敵人，絕對要他們很難過。」川大爺錙銖必較，惡整對手毫不手軟，肺腑之言也。

持武器殺人事件，幾乎每周都見諸美國新聞報導。怎麼了，這個國充滿了仇恨，恨到彼此殺來殺去？有人認為美國槍枝氾濫缺乏管制，民間擁有的槍械武器數以億計。然而是充滿了仇恨的人心，訴諸暴力造成殺戮頻頻。其來也有自。

一九六七年美國民權運動積極分子Rap Brown，倡議黑人同胞拿起武器進行鬥爭，贊同他的人不少。他有名言：「暴力與櫻桃派同樣的代表了美國。」Violence is as American as cherry pie，傳誦一時。

當時「紐約時報」記者John Herbers撰文說：「櫻桃派的說法大多數白種人聽了很震驚，絕不認同，因為他們持有不同的美國歷史觀。其實美國人被灌輸某種歷史失憶症，遮掩許多歷史事實…暴力是美國傳統，黑人民權領袖希望用白人理解的暴力，來完成民權平等任務…。」

Herbers所言不虛，回顧美國歷史，大批歐洲移民在新大陸開疆拓土，原住民遭受燒殺擄掠，印地安人被殺死的數目何止千萬。數百年來血淋淋的悲慘史實，他們的歷史教本卻輕輕略過。好萊塢的西部牛仔電影，突出白人英雄形象，屠宰印地安人如砍瓜切菜一般，善用軟實力，將滔天罪行轉化為人人欽佩的英勇故事；美國印地安人人數驟減，多數苦哈哈的居住在保留地。

暴力傳承一直延續不斷。美國立國以來，僅有十多年沒有參與戰爭，二次大戰後美國多次發動參與戰爭，如今更實施經濟暴力勒索，任意添加關稅，要與台積電「晶片五五分」等。美國內部問題永遠無解，各派系、人際間仇恨愈來愈深，訴諸暴力已成為常態。

Herbers半個世紀前指出：「工會、大公司、甚至於政府也以暴力來處理問題，暴力無任何建設性，它是一種負擔，帶來的痛苦和仇恨，世世代代無法消弭。」

他的先見之明，今日一一應驗。

暴力和櫻桃派同屬典型的美國產物，錯不了。

（作者為電影導演）