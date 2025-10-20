葉匡時／給國民黨新任主席的建言

在經過一個月的慘烈競爭後，國民黨新任主席總算選出來了，讓我們先祝福即將接任主席的鄭麗文。我沒有落俗的說恭喜而說祝福，因為我不覺得擔任國民黨主席是什麼值得恭喜的事，而是沉重的責任與挑戰。新主席的當務之急是積極化解選舉過程所引發的裂痕，團結一致贏回執政權。此外，提出我個人認為比較重要的四點建議給鄭主席參考。

首先，鄭主席素有強悍善戰之形象，這次選舉得票率超過五成，但以鄭主席過去的資歷以及現實政治基礎，她要很謙卑無私地認清，她將是位弱勢主席。她任內最重要的任務是贏得明年地方選舉與二○二八年的執政權。黨主席有很大的議程設定權與提名權，如果鄭主席沒認清自己是弱勢主席，欲強勢主導提名與相關議程，國民黨勢必更加分裂而成為無足輕重的政黨。

這次選舉每位候選人都說他不會選下任總統，而是要做「造王者」或「造后者」，鄭主席須信守諾言，為國民黨找出最可能贏得執政權的總統候選人。因為涉及複雜利益關係，任何政黨的的選舉提名都難免有紛爭，再加上藍白合的問題，會讓紛爭更難化解。鄭主席愈謙卑無私，紛爭就愈容易化解。此外，根據過去幾屆大選的經驗，在不分區立委的提名上，絕對不能被特定利益綁架，要能提出普獲好評的候選人，對國民黨整體形象與選票提升，尤其重要。

其次，鄭主席要積極進行黨組織的改造。這涉及兩個重要工作，一是黨員結構調整，目前國民黨員約有卅三萬人，其中年齡超過六十五歲者有三分之二之多，這與台灣選民結構嚴重脫節，難以反映主流民意，很多人支持鄭是希望世代交替，大力引進年輕黨員調整國民黨的體質，才可能達成這個目標。另一個重要工作是黨務行政革新，如智庫以及黨幹部的培訓與活化、黨務行政與地方黨部效能提升、善用新科技等等。政黨主席因要謀畫策略、忙於外部事務，未必有時間管理黨的家務事，任命一位對黨務了解，同時勇於行政革新的秘書長就極其重要。

第三，彰顯國民黨過去對台灣的貢獻。民進黨執政以來，處心積慮地抹殺國民黨到台灣後的所有貢獻，而去凸顯國民黨在威權時期的各種「暴政」，鄭主席過去也曾嚴厲批評國民黨施行暴政，對此一定有深刻的認識。事實上，用大歷史的視野來看台灣的發展，國民政府撤守台灣以來，國民黨固然有不少爭議情事，但貢獻絕對是值得國民黨人引以為榮的。然而，解嚴以來的國民黨在這方面的論述卻完全被民進黨宰制，導致大多數年輕世代，從小就對國民黨有非常負面的印象。如果國民黨不能改變這些似是而非的大眾偏見，又如何贏回政權呢？

第四，兩岸論述要有歷史縱深。國民黨在過去三次總統大選的失敗，主要的破口在兩岸關係與論述。國民黨如要贏回大選，黨中央與總統候選人的兩岸論述不能拿香跟著民進黨拜，又要符合台灣主流民意，確實是很大挑戰。國民黨兩岸論述的困難在於兩岸分隔七十五年，台灣有完全自主的政治體制，年輕世代很難理解接受中華民國憲法所界定的一個中國。

對此，國民黨要更重視台灣史研究，不能讓民進黨掌握台灣史的話語權，要能夠清楚解釋過去四、五百年來，台灣與中國大陸在文化、社會、經濟與政治關係的演變，如此，國民黨才可能更理直氣壯地，論述台灣的定位與兩岸未來發展。（作者為陽明山未來學社榮譽理事長）