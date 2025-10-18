施振榮／從王道談晶片未來

台美關稅仍持續談判，美國政府提出「美台晶片產能五五分」的構想。對於美方提出這個想法，我認為這是美方長期的目標，但最終能否實現，關鍵在於美方是否具備能力，將晶片做到滿足客戶的量與成本，這需要時間去培養在地供應鏈。

但對台灣的立場來說，這是為配合市場的需求，在市場所在地就近提供生產製造的服務，這也有助於貼近客戶與市場的需求。從王道精神來看，這是落實、實現與當地攜手共創價值，且利益相對平衡，才是共同追求的目標，這也符合「榮邦計畫」的精神所在。

台灣的資源有限，尤其半導體的人才（人力）、水電、土地等都無法提供全球市場的龐大需求，因此擴大海外生產製造據點，在市場所在地設廠，而研發服務仍由台灣總部提供。我認為，這是台灣國力的延伸、台商布局全球的思維，是擴大台灣的產業影響力，並不會弱化台灣的矽盾地位。

且近年在地緣政治之下，為降低供應鏈風險，晶片產業更走向區域性垂直分工的發展，也讓產業供應鏈的運作更有效率。一九九一年《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）發表的文章就提到，全球產業發展趨勢將由「垂直整合」走向「垂直分工」。在典範轉移─全球分工的大趨勢下，「電腦公司不做電腦、半導體公司不要有晶圓廠」的概念被提出來。當年只有英特爾不認同垂直分工，堅持以垂直整合模式發展，如今也敗下陣來。

此外，大家以為「廣場協議」造成日幣大幅升值，導致日本企業失去競爭力，陷入失落的卅年。其實是因為日本文化在面對產業典範轉移時，思維無法配合全球分工大趨勢的文化，什麼都要日本自己做，或在集團內自己做，才導致喪失競爭力，因為「再強也強不過最弱的一環」。

在八十年代末、九十年代初，當時為了引進半導體的記憶體與面板技術，我與日本企業接洽，但日本企業都不願意技術移轉。後來我找上美國企業，最後由ＴＩ轉移記憶體技術（透過ＴＩ日本廠）、ＩＢＭ轉移面板技術（透過與東芝合資的面板工廠）。日商不願意技轉，想把技術握在自己手中，最終還是失去競爭力。

王道強調利他主義，對社會作出貢獻，自然就會有所回饋。我在一九八九年提出「科技島」與「世界公民」的願景，就是希望台灣在世界各地創造價值的同時，也要與當地國家及合作夥伴能利益相對平衡、對當地作出貢獻。二○一六年提出「創新矽島與東方矽文明」，也是希望藉由台灣的價值，對世界的文明作出更多貢獻。

台灣的資源有限，但台灣若能借重世界的資源，就可以共榮共利，發揮台灣最大的價值。以王道的利他精神與全世界合作，才能可長可久。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）