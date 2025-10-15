馬凱／台灣當自強 人民要奮起

在本當月圓人圓的中秋佳節前夕，台灣發生了慘絕人寰的悲劇。光復鄉被潰堤的堰塞湖沖垮，十九人因而失去生命，還有多人迄今下落不明。這場本可避免的災禍，卻因政府官吏的敷衍塞責、草率行事而釀成巨禍。幸賴數萬自各地自攜工具穿著雨鞋的「鏟子超人」發揮人溺己溺的精神奔赴花蓮，協助災民清淤除泥，在最短的時間內大致恢復。其熱忱勇敢的行為，各國媒體多所稱道，這就是台灣最可貴的資產；面對任何困境，最不可依恃的就是官樣文章，人民的奮起，方才是必勝的自救之道。

事實上，相對於光復鄉的災禍，整體台灣，正遭逢數十年未見的逆境。在川普百分之二十復疊加的關稅威脅之下，除了半導體及ＡＩ相關產業之外，其他傳產乃至農業無不面臨幾無生路的逆境。關廠歇業之外，眾多廠商以休三作四及無薪假等無奈的做法勉強支撐。但關稅巨棒尚不止此，川普又濫用「二三二條款」，將半導體及下游乃至任何含有晶片的產品，甚至木材製品，都視為「國安敏感商品」而課以重稅。其細節尚未明朗，但原本倖免於難的三分之二出口品也如巨斧高懸，隨時會遭殃。如此將如全軍皆墨，台灣人民幾無生路。

然而事實並不如此。如我們前文所述，川普的巨斧只是封堵了我們對美國的出口市場，然而全球除了美國之外，尚有更為廣闊的天地，百分之八十七的進口由這個天地支配。而且在川普自我封閉之後，全球各國正加緊腳步進行更進一步的自由化，因而建成一個「全球化減一」的新世界。這個更自由的世界，只會比過去提供更多而且更好的機會。凡是不想被美國綁住手腳的國家，都會努力在此新世界中打造更廣闊的天地，亦將見到更好的前景。

我們既受困於川普的關稅巨斧而喘不過氣來，更該竭盡全力掙扎闖出一片藍海，現已不能寄望於政府官員與美國的折衝斡旋。即使如日韓的前例，對等關稅可在美國的施恩之下降到百分之十五，疊加未必可能豁免。而且如此小惠，我們將付出何等巨大的代價猶未可知。美國已經獅子大開口，不斷提出種種不可思議的新條件，即使僅如日、韓一樣，承諾提供三千五百億任由川普支配的投資，這十兆上下的開銷也非輕易可以承擔。南韓已經覺醒，與其拿出此巨資任由川普揮霍，還不如將幾分之一的資金用以支撐國內產業度過難關。事實的確如此，要支持百廢待興的台灣產業，絕不需要數兆台幣。何況，我們一再強調，這個世界除美國之外還有更廣闊的天地。只要向其他國家看齊更積極地投入「全球化減一」的新世界，或許可以完全彌補美國市場的封堵還有餘。

面對此一新局，台灣人民不但不能被川普玩弄於股掌之中，更不能被自縛手腳的政府官僚所綑綁。因為台灣要投入「全球化減一」的新世界，首先要設法逼迫政府打破對岸的掣肘。必須先與對岸和解，不僅可以重續ＥＣＦＡ乃至進一步擴大我們在大陸的市場；更可以藉此突破如「ＲＣＥＰ」、「ＣＰＴＰＰ」的入門障礙，乃至進一步與亞洲、歐洲許多地區建立「自由貿易協議」，新世界的藍海就會展開雙臂歡迎台灣！（作者為經濟評論者）